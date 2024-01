Papúa Nueva Guinea despliega al Ejército en la capital tras la muerte de cinco personas en disturbios

14/11/2018 Agentes de la Policía de Papúa Nueva Guinea en la capital, Port Moresby (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Lui Siu Wai

Al menos cinco personas han muerto y cerca de 15 han resultado heridas en la capital de Papúa Nueva Guinea, Port Moresby, en el marco de unos disturbios desatados después de que numerosos agentes de las fuerzas de seguridad abandonaran sus puestos de trabajo en protesta por una serie de impagos de sus salarios, lo que ha llevado al Gobierno a ordenar el despliegue del Ejército en la ciudad. Los incidentes arrancaron durante la jornada del miércoles tras el paro iniciado por agentes en protesta por la falta de pago de su salario o recortes no explicados en el mismo, incluidos saqueos en varios centros comerciales de la ciudad, dos de los cuales fueron además parcialmente incendiados, según ha recogido el diario 'The National'. Si bien los medios locales recogen un balance de cinco víctimas mortales, la cadena de televisión australiana ABC ha elevado esta cifra a 16 --nueve en Port Moresby y seis en la ciudad de Lae, la segunda más importante del país--, citando a fuentes del Mando Metropolitano de la Policía de esta segunda localidad. El jefe de la Policía de Papúa Nueva Guinea, David Manning, ha explicado que un "fallo" en el sistema de pagos "ha causado daños a mucha gente". "Esto no debería haber pasado. Es una falta de respeto a los agentes de Policía y a otros funcionarios afectados", ha manifestado, según un comunicado publicado por su oficina. Asimismo, ha hecho hincapié en que "no defenderá o excusará las acciones de la Policía que, bajo su mando local, dejaron las calles vulnerables" y ha manifestado que, a pesar de que las preocupaciones de los agentes están justificadas, "no hubo liderazgo a la hora de garantizar que había una presencia policial en la ciudad". "Condeno la reacción a lo que es esencialmente un asunto laboral, dado que no se ha seguido el proceso adecuado, que debió ser asumido por el mando. Se adoptarán acciones decisivas para que los comandantes operativos rindan cuentas por la disciplina bajo su mando. Identificaremos a los que dejaron caer la pelota, lo que ha provocado esta escalada", ha subrayado. En este sentido, el primer ministro papú, James Marape, ha argumentado que la confusión deriva de la falta de actualización en los sistemas de una medida aprobada en los últimos Presupuestos para una exención de impuestos a algunos tramos, lo que ha provocado las citadas deducciones en algunos salarios. "A todos los miembros de las fuerzas disciplinadas que trabajan duro: vuestras preocupaciones han sido escuchadas", ha dicho, antes de abundar en que "el Departamento de Finanzas lo analizará inmediatamente". "No es un aumento de los impuestos", ha subrayado, en un intento por calmar los ánimos y lograr que los agentes desconvoquen sus protestas. Marape ha pedido además al Ejército que se despliegue en la capital para apoyar a la Policía a la hora de restaurar el orden, al tiempo que ha reclamado a los ciudadanos que "protejan la ciudad". "Este es vuestro país, las empresas pagan impuestos y esos impuestos pagan las escuelas de vuestros hijos y los salarios que ganamos", ha argumentado. Además, el primer ministro ha prometido a las empresas afectadas por los saqueos y los incendios que las autoridades considerarán aplicar medidas financieras para compensar estas pérdidas. "Hemos tomado nota de sus pérdidas. Nos disculpamos y analizaremos una reducción de impuestos para recuperar parte de ellas", ha zanjado. El gobernador de Port Moresby, Powes Parkop, ha reconocido que "los costes de los saqueos y la destrucción son sustanciales". "Es un día oscuro y, como gobernador de la ciudad, comparto el dolor que están atravesando", ha dicho, antes de hacer un llamamiento a "restaurar la normalidad" y "poner fin a los saqueos". "Lo que ha pasado es inaceptable, imperdonable e injustificable bajo cualquier circunstancia. Pido a la cúpula de la Policía de la ciudad que recupere el control rápidamente. No podemos permitirnos que este caos siga otra noche u otro día. Debemos cumplir nuestro compromiso de proteger a la población y al Estado", ha apostillado. Por su parte, Douglas Tomuriesa, un destacado líder de la oposición, ha sostenido que la decisión del Gobierno de autorizar el despliegue del Ejército en Port Moresby debe recibir antes la autorización del Parlamento, antes de resaltar que el caos registrado en las últimas horas es una muestra de la mala gestión de las autoridades.