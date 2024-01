Panza Capital señala que el ajuste monetario creará más episodios como el de Grifols

09/01/2024 Sede de Grifols en Barcelona, en Barcelona, Catalunya (España) ECONOMIA David Zorrakino - Europa Press

Panza Capital ha presentado este jueves en un encuentro con los medios su carta trimestral, correspondiente al final de 2023, y ha remarcado que la agresiva subida de los tipos de interés, que han pasado del 0% al entorno del 5% en Estados Unidos y la eurozona en menos de dos años, creará más episodios como el de Grifols. "Tener 9.000 millones de deuda [en referencia a la compañía catalana] es más manejable cuando los tipos de interés están al 0%", ha explicado el presidente y director de inversiones de la entidad, Beltrán de la Lastra. Sobre la compañía catalana de hemoderivados, de la Lastra ha comentado que nunca la han tenido en cartera, ya que en su momento la descartaron por la gobernanza, en tanto que ha incidido en que es una empresa "agresiva" desde el punto de vista financiero y contable y que los 9.000 millones de deuda los ha creado Grifols, no Gotham City Research, la firma de análisis que publicó un informe -"exagerado", según de la Lastra- el pasado martes en el que acusaba a la compañía de maquillar sus cuentas. Ligado a esto, ha señalado sobre Grifols por episodios como incluir en sus cuentas un préstamo como 'equity' en vez de deuda, lo que provocó una llamada de atención por parte del auditor, KPMG. "Son los síntomas en estos casos", ha apuntado el ejecutivo de la firma. Además, desde Panza Capital han apuntado también a los "conflictos de interés" a la vista de las operaciones entre Grifols y las sociedades en manos de la familia, como Scraton, BPC y Haema. Con todo, de la Lastra también ha apuntado que "lo que ha hecho Gotham, básicamente, con hechos razonablemente descriptivos, es presentarlos de una manera exagerada para hacer el mayor ruido posible; no son hermanitas de la caridad". De vuelta al tema de la gobernanza, razón por la que descartaron incluir a la farmacéutica en sus carteras, han aducido la importancia de ver los movimientos de 'cash' (efectivo) y flujos de caja: "cuando es complicado de seguir, mal tema". Asociado a esto, de la Lastra ha argumentado que las compañías familiares "suelen tener o muy buena gobernanza o muy mala gobernanza". Extrapolando la situación a la economía, desde la firma han señalado que el episodio "no es casualidad", sino que también se explica por los tipos altos de interés y las refinanciaciones de las empresas que están por venir de aquí a los próximos tres años. "Cuando hablas del precio de la refinación, de repente te empiezan a salir cosas que están latentes, y eso puede ser a nivel de gobiernos, a nivel de Estados, a nivel de compañías y a nivel de familias", ha señalado de la Lastra, al dibujar un escenario 'macro' por el que la economía acusará el decalaje de los tipos de interés y un aterrizaje económico menos benigno del que espera el mercado. En ese sentido, ha insistido en que "no parece razonable pensar que después de década y media con tipos al cero no haya excesos de apalancamiento financiero por parte de gobiernos, compañías y familias". SUFRIRÁN LAS COMPAÑÍAS MÁS ENDEUDADAS "Con una subida repentina y agresiva de tipos, es cuestión de tiempo que los eslabones más débiles de la cadena sufran o se rompan; vemos algunas compañías excesivamente endeudadas, a las que un empeoramiento del entorno podría poner en una situación crítica", incide. "Hay que estar muy alerta, porque habrá más 'defaults' (impagos)", ha aducido de la Lastra y ha recordado, al hilo de ello, episodios como la crisis bancaria de marzo de 2023, que derivó en la quiebra de entidades como la suiza Credit Suisse.