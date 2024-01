Panza Capital remarca que la agresiva subida de los tipos de interés "romperá cosas"

11/10/2022 Equipo de Panza Capital. ECONOMIA PANZA CAPITAL

Panza Capital ha presentado este jueves en un encuentro con los medios su carta trimestral, correspondiente al final de 2023, y ha remarcado que la agresiva subida de los tipos de interés, que han pasado del 0% al entorno del 5% en Estados Unidos y la eurozona en menos de dos años, "romperá cosas". En ese sentido, la misiva firmada por el presidente y director de inversiones de la entidad, Beltrán de la Lastra, insiste en que "no parece razonable pensar que después de década y media con tipos al cero no haya excesos de apalancamiento financiero por parte de gobiernos, compañías y familias". "Con una subida repentina y agresiva de tipos, es cuestión de tiempo que los eslabones más débiles de la cadena sufran o se rompan; vemos algunas compañías excesivamente endeudadas, a las que un empeoramiento del entorno podría poner en una situación crítica", incide. Así, Panza Capital, que en su primer año de vida cuenta ya con casi 2.000 inversores, vaticina que 2024 seguirá condicionado por la política monetaria, el eje para "controlar la inflación sin provocar una recesión de caballo". Con todo, de la Lastra ha apuntado al decalaje entre las subidas de tipos y sus efectos tardíos en la economía -"parece razonable que no se han terminado"- y, por ello, difiere del sentir general y hasta "naíf" del mercado de que los bancos centrales lograrán un "aterrizaje suave" de la economía. "Hay que estar muy alerta, porque habrá más 'defaults' (impagos)", ha aducido de la Lastra y ha recordado, al hilo de ello, episodios como la crisis bancaria de marzo de 2023, que derivó en la quiebra de entidades como la suiza Credit Suisse. SEGMENTOS DE MERCADO Panza Capital, cuya actividad pone el foco en el apartado 'micro' de la economía, ha valorado que en el último trimestre ha destacado el buen comportamiento de las compañías de consumo de ticket pequeño (restauración, por ejemplo) en detrimento del peor desarrollo de otros segmentos como las constructoras y las químicas. Pese a ello, anticipa que el ciclo por venir, caracterizado por bajadas de tipos y unos costes laborales y energéticos en proceso de normalización, así como un enfriamiento general de la economía, dará la vuelta a la situación. En consecuencia, han optado en su estrategia de inversión por salir o reducir posiciones en compañías que han obtenido buenos resultados pero cuyas valoraciones decaen, como Hilton, Marriot o entidades financieras (en ese sentido, mantienen posiciones sólo en BNP y Unicredit), para entrar en otras como la química Huntsman bajo la premisa de que se normalicen los márgenes de beneficios tras años a la baja. "Nuestra receta sigue siendo la misma: comprar buenos negocios en momentos de ciclo difíciles, donde el precio nos ofrece protección y rentabilidad futura, y reducir cuando el precio ya no nos protege. Es una receta incómoda pero rentable. Incómoda porque solemos entrar en compañías cuando no parecen las más atractivas y solemos salir cuando sí lo parecen", ha aducido de la Lastra. CARTERAS De acuerdo a su visión de mercado, la firma ha anunciado que en su fondo Panza Inversiones, que terminó el año con una rentabilidad del 17,6%, han entrado o aumentado posiciones en Vidrala, Barrat Development, Johnson Matthey y Robert Half, mientras que han salido o reducido exposición en Adidas, Marriot, Bankinter y Fuchs. Además, de la Lastra ha argumentado que la entrada en compañías como la mencionada Barrat Development, una constructora británica, tiene su razón de ser, entre otros motivos, en que el sector "aprendió la lección de 2008" y está preparado para navegar por el ciclo de tipos que, aún con recortes, seguirán siendo elevados. Del lado de Panza Valor, con una rentabilidad de casi el 21% en 2023, han replicado los mismos movimientos que en Panza Inversiones bajo la premisa de sustentarse en los pilares de consumo e industria. Asimismo, la cartera de Panza Pensiones ha seguido los mismos pasos. En lo referente a la cartera del fondo Panza Premium, con una rendimiento del 13,4% el pasado ejercicio, ha registrado salidas en Rational y entradas en la tecnológica Google y la farmaceútica Novo Nordisk. Por otra parte, de la Lastra ha señalado que han salido de la compañía automovilística Porsche tras haber cometido el "error" de comprarla a la vista de "dudas sobre su gobernanza", si bien dispone de un buen activo y perspectivas de crecimiento.