Mónica Cruz echa balones fuera cuando se le pregunta por Alejandro Sanz

Tras el fiestón por sus 55 cumpleaños, Alejandro Sanz se convertía en el protagonista de la semana por su 'especial amistad' con Mónica Cruz... Una 'relación' que habría comenzado el pasado verano y que no habría dejado de estrecharse en las últimos meses, tal y como revelaba en exclusiva la revista ¡HOLA! Siempre al margen de todas las informaciones que salen de su vida privada, la actriz ha pasado por alto todas estas especulaciones y ha decidido seguir con su vida en un segundo plano. Hasta ahora. Mónica participará en la nueva edición de 'El Desafío' para Antena Tres y hemos podido hablar y preguntarle sobre esta 'relación'. Muy sonriente y feliz de haber podido participar en este espacio de televisión, la hermana de Penélope Cruz nos confesaba que "ha sido un desafío personal y una experiencia increíble" que "ha sacado una parte de mí que ni yo misma sabía que podía hacer algunas cosas... de repente ver lo que he hecho ha sido increíble y estoy muy contenta". La actriz se ha dejado la piel en cada prueba y está feliz con ello porque detrás de todos esos desafíos hay un aprendizaje: "Me gusta enseñarle a mi hija que lo importante es el tiempo, intentarlo con todas sus fuerzas... yo creo que como aprendizaje para ella le va a venir muy bien". Sin embargo, la conversación con la prensa se ponía interesante cuando nos comentaba una prueba con instrumentos musicales que ha llevado a cabo con Ana Mena y que le ha resultado muy complicado... y es que era el momento de preguntarle si Alejandro Sanz le ha echado una mano para aprender más rápido, a lo que ella respondía: "Eso sí que es un desafío". Y, sin más dilaciones, le preguntábamos por su posible relación sentimental con el artista, a lo que contestaba, de manera rotunda, que no iba a confirmar ni desmentir nada: "Ya sabéis que nunca hablo de mi vida privada, además es que quiero seguir así porque se dicen tantas cosas que pienso 'menos mal que yo no digo nada', creo que había que preguntar a todas esas personas que han hablado".