¿Malestar en Casa Real por la publicación de las imágenes del cumpleaños del Rey Juan Carlos en Abu Dabi?

Sorpresa mayúscula este miércoles al ver en portada de la revista ¡Hola! imágenes exclusivas de la fiesta con la que el Rey Juan Carlos celebró el pasado 5 de enero su 86º cumpleaños en Abu Dabi. Acompañado por sus hijas las infantas Elena y Cristina, sus nietos Froilán, Victoria Federica, Pablo e Irene Urdangarín, y algunos de sus amigos más leales, el Emérito sopló las velas en una vistosa tarta de fondant con su escudo Real -que cortó con un sable- antes de disfrutar de la actuación en directo del dúo 'Los del Río', que amenizaron la celebración al ritmo de sus temas más populares, como 'La Macarena' o 'Sevilla tiene un color especial', siendo las hermanas del Rey Felipe VI las primeras que se arrancaron a bailar. Unas instantáneas que, como apuntan diferentes medios de comunicación y periodistas expertos en Casa Real, no habrían sentado nada bien en el Palacio de La Zarzuela, donde habrían caído como un jarro de agua fría que no esperaban en este momento en el que la situación de Don Juan Carlos -y sus visitas a España- comenzaban a normalizarse. Un malestar que se habría acrecentado en la Casa del Rey al ver que tan solo ¡Hola! publica las imágenes del cumpleaños, ya que se habría visto de otro modo si el Emérito hubiese optado por distribuirlas a todos los medios, como se ha hecho en otras celebraciones importantes de la familia. Una "excesiva sobreexposición" como afirma la revista 'Semana' citando fuentes cercanas a palacio, que no entienden esta portada cuando lo que se requiere por parte del padre de Felipe VI en estos momentos es discreción. La periodista Mari Ángel Alcázar ha ido un paso más allá y cree que estas fotografías colocan de nuevo a Don Juan Carlos en la casilla de salida respecto al acuerdo al que habría llegado con su hijo para viajar a España siempre que lo desease, para lo cual habría una condición imprescindible, la discreción. Y con su cumpleaños todo podría haberse ido al traste. Sin embargo, y fiel a su discreción, la Casa Real no hará ningún comentario público sobre el cumpleaños del Emérito, desmarcándose de una polémica que podría significar un paso atrás en la normalización de las visitas del abuelo de la Princesa Leonor a nuestro país. Y es que aunque ¡Hola! desvela que el monarca ya puede dormir en Zarzuela siempre que así lo desee, se especula con que su fiesta en Abu Dabi podría cambiar las tornas y provocar que don Juan Carlos siga sin poder pernoctar por el momento en el que fue su hogar durante medio siglo.