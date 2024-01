La divertida bienvenida de Joaquín Prat a su hermana Alejandra tras su fichaje sorpresa por 'Vamos a ver'

30/03/2017 Alejandra y Joaquín Prat empiezan a trabajar juntos en 'Vamos a ver' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Joaquín y Alejandra Prat ha acaparado numerosos titulares en los últimos días después de que Mediaset hiciese público que la hasta ahora colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' abandonaba Atresmedia y a Sonsoles Ónega para fichar por el programa que presenta su hermano en Telecinco, 'Vamos a ver'. Y ha sido este jueves cuando, coincidiendo con el regreso del comunicador al matinal tras disfrutar de unos días de vacaciones, Alejandra ha debutado como nueva tertuliana del espacio al lado de Joaquín, que no ha dudado en tirar de ironía para dedicarle una original bienvenida. "Ejemplo de nepotismo. Menos mal que esto no es la televisión pública porque estaría denunciado" ha bromeado el presentador, haciendo referencia a aquellos medios de comunicación que han insinuado que Mediaset ha contratado a su hermana -'robándosela' a Sonsoles- precisamente por ser su familia. Pero, al margen de sus risas, Joaquín ha querido dejar claro que no ha sido él el que ha decidido contratar a Alejandra, "mi santa hermana", sino la productora de su programa que, ha puntualizado, "no es la que me contrata a mí". "La ha contratado por sus méritos profesionales y ella se va a ganar este puesto como se lo ganan todos ellos, y sino la mandamos a su casa de aquí a Barcelona, y sino tiene mi casa para quedarse" ha zanjado con una sonrisa, recibiendo a su hermana con los brazos abiertos y convencido de que se convertirá en una colaboradora a la altura de sus nuevos compañeros Alessandro Lequio, Bibiana Fernández, Antonio Rossi, Isabel Rábago, Paloma Barrientos o Marisa Martín Blázquez entre otros. Alejandra, al igual que Joaquín, ha seguido los pasos de su padre, Joaquín Prat, en el mundo del periodismo, y cuenta con una amplia trayectoria en televisión, aunque en los últimos años ha estado alejada del foco mediático y volcada en su familia. En 1997 debutó en 'Día a día' al lado de María Teresa Campos, y también ha colaborado con Ana Rosa Quintana, pero tras el nacimiento de sus tres hijos -Adriana (15), Alejandro (14) y Amaro (12)- decidió retirarse para dedicarse a su cuidado. Y no fue hasta octubre de 2022 cuando regresó a la pequeña pantalla de mano de Sonsoles Ónega en Antena 3. Una experiencia de la que se lleva el mejor recuerdo y a la que ha dicho adiós para compartir plató con su hermano Joaquín -al que está muy unida- en 'Vamos a ver', donde colaborará en la crónica social dos días a la semana.