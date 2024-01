La Cámara de Representantes de EEUU votará una resolución de desacato contra Hunter Biden tras su breve aparición

13/12/2023 Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofrece comentarios sobre la investigación de juicio político del Partido Republicano durante una conferencia de prensa frente al Capitolio POLITICA Europa Press/Contacto/Rod Lamkey - Cnp

Dos comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ambos liderados por republicanos, han aprobado este miércoles un informe recomendando que Hunter Biden, hijo del mandatario del país, sea acusado de desacato, por lo que el pleno de la Cámara Baja tendrá que votar la resolución. Esto tiene lugar después de que Hunter Biden hiciera una breve aparición inesperada en una sesión informativa del Comité de Supervisión y Responsabilidad, después de que los legisladores anunciaran medidas porque este no se presentó a una declaración a puerta cerrada el mes pasado como parte de la investigación de juicio político contra su padre. Entonces, en lugar de asistir a la declaración, celebró una conferencia de prensa desde fuera del Capitolio y dijo que solo testificaría en un lugar público. Ahora, Hunter Biden ha acudido con su equipo legal, ha estado presente durante solamente unos minutos y ha salido de la sala de audiencias cuando la representante republicana Marjorie Taylor Green comenzaba a hablar. Su presencia ha generado tensión en la sala, con interrupciones constantes entre los legisladores e insultos. "Usted es la personificación del privilegio blanco. Vienes al comité, nos escupes a la cara, ignoras una citación. ¿De qué tienes miedo? No tienes huevos", ha dicho la representante republicana por Carolina del Sur Nancy Mace desde su escaño. "Los republicanos están exigiendo una resolución sin precedentes para declarar en desacato a alguien que se ha ofrecido a responder públicamente a todas sus preguntas", ha declarado su abogado, Abbe Lowell, en una declaración a los periodistas en la que ha hecho referencia a que anteriormente se había ofrecido a testificar a puertas abiertas. Para Lowell, testificar en una declaración privada es "una táctica que los republicanos han abusado repetidamente en su cruzada política para filtrar selectivamente y caracterizar erróneamente lo que han dicho los testigos": "Hunter eligió una audiencia en la que los republicanos no pudieran distorsionar, manipular o hacer mal uso de ese testimonio", ha aseverado. En este sentido, ha recriminado a los republicanos que hayan "ignorado esa invitación" y hayan demostrado "una vez más que les importaba poco la verdad" y que el fin era una estrategia política. "Hunter Biden era y es un ciudadano privado. A pesar de esto, los republicanos han tratado de utilizarlo como sustituto para atacar a su padre", ha defendido. En el caso de que la votación en la Cámara de Representantes tenga éxito, es el Departamento de Justicia --que ya investiga dos casos penales contra Hunter Biden-- el que tendrá que determinar si procesa al hijo del presidente. La Justicia le acusa de delitos que incluyen desde supuestas irregularidades fiscales hasta cargos por posesión de armas.