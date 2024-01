Joselu: "La toco, el gol es mío"

El delantero del Real Madrid Joselu Mato reclamó como suyo el tanto que decantó la semifinal contra el Atlético de Madrid en la prórroga este miércoles, en una Supercopa de España que comenzó con un derbi emocionante que se decidió en la prórroga. "La toco, veo que Dani me la va a poner, y la toco. El balón lo dirijo a la portería así que el gol es mío", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, sobre un 4-3 que entró con ayuda de Savic en el minuto 116. El ariete blanco reconoció la igualdad del encuentro pero apuntó que el Madrid llegó mejor al final, dominando la prórroga donde llegó el 5-3 definitivo. "Un derbi un poco frío, no es lo mismo jugar con nuestra afición. Hoy había mucha gente del Real Madrid y lo hemos notado. El partido fue con muchos goles, toma y daca, se podía decantar de cualquier lado", dijo. "Nosotros confiamos con el 3-3 y ellos en la prórroga han notado el desgaste. Se vio al equipo más fresco, dominamos el 100% de la prórroga. Son partidos muy intensos, da el pase a una final, lo hemos merecido", añadió, antes de valorar la final ante FC Barcelona o CA Osasuna. "Una final es una final, siempre es bonito jugarla, tenemos para recuperar y recargar las pilas porque será un partido muy intenso", terminó.