Irán confirma la incautación de un buque en el golfo de Omán

09/08/2017 Buques de United Arab Shipping Company y NYK Line en el puerto de Sohar, en Omán (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Dominic Dudley

Las autoridades de Irán han confirmado este jueves la incautación de un buque que navegaba en el golfo de Omán, horas después de que se denunciara un abordaje por parte de "personas no autorizadas" y la pérdida del contacto con el barco, según alertaron Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) y la compañía propietaria de la embarcación, el 'M/T St. Nikolas'. La Armada iraní ha señalado que el buque incautado es "estadounidense" y ha agregado que la incautación ha tenido lugar tras una orden dictada por un tribunal, sin que por el momento haya más detalles al respecto, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. Asimismo, ha publicado imágenes sobre el abordaje del buque, antes de agregar que la embarcación fue embargada en septiembre por Estados Unidos bajo el argumento de que transportaba petróleo a China, algo que violaría las sanciones impuestas por Washington a Teherán. La Armada iraní ha recalcado que el buque, anteriormente llamado 'Suez Rajan', fue renombrado recientemente como 'M/T St. Nikolas'. El Departamento de Justicia estadounidense informó del embargo de dicho petrolero y la incautación de 980.000 barriles de crudo por una violación de sus sanciones. Tras ello, la empresa griega que opera el buque, Empire Navigation, reconoció haber incumplido las sanciones y fue sentenciada por un juez del distrito de Columbia a pagar una multa de casi 2,5 millones de dólares (alrededor de 2,3 millones de euros). UKMTO, dependiente de la Marina Real británica --y destinado oficialmente a funcionar como canal de información entre las Fuerzas Armadas y "el comercio marítimo internacional", según su página web--, había indicado horas antes en su cuenta en la red social X que el incidente ha tenido lugar a unas 50 millas náuticas (alrededor de 92,5 kilómetros) de la ciudad portuaria omaní de Sohar, en aguas del golfo de Omán, localizado entre Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán Omán y Pakistán. Así, explicó que la embarcación "alteró su curso hacia aguas territoriales iraníes" y especificó que "las personas que han realizado el abordaje no autorizado llevarían uniformes negros de tipo militar y máscaras negras". "Las autoridades están investigando", zanjó. Por su parte, la compañía Empire Navigation ha confirmado en declaraciones facilitadas a Europa Press que "perdió el contacto con el buque", con bandera de Islas Marshall, en torno a las 7.30 horas "cuando navegaba cerca de la costa de Omán, cerca de Sohar". "El buque tiene un total de 19 tripulantes: 18 filipinos y un griego", ha manifestado, antes de especificar que "el buque fue cargado durante los días previos en Basora, Irak, con un cargamento de 145.000 toneladas métricas de crudo destinadas a Aliaga, en Turquía, a través del canal de Suez". Asimismo, Empire Navigation ha concretado que "el fletador del buque es Tupras" y ha confirmado la activación de "un plan de emergencia". "Hemos notificado a las autoridades pertinentes y estamos realizando todos los esfuerzos posibles para restaurar las comunicaciones con el 'St. Nikolas'. Más tarde, en otro comunicado facilitado a Europa Press, la empresa ha informado de que todavía no ha tenido "ningún contacto" con el buque desde las 6.30 horas (hora local de Atenas) de este jueves, si bien permanece en "estrecha cooperación" con las autoridades pertinentes, así como en contacto "desde el primer momento" con los familiares de los tripulantes. Por su parte, la firma británica de seguridad marítima Ambrey ha apuntado en una nota que el buque "fue abordado por entre cuatro y cinco personas armadas", tras lo que "siguió manteniendo la velocidad y la dirección durante una hora y cambió de rumbo posteriormente", tomando dirección a Bander-e-Jask, en Irán. Ambrey ha apuntado que "el buque objeto de procedimientos judiciales en el pasado por trasladar petróleo iraní bajo sanciones, que fue confiscado por Estados Unidos, y multado". "Irán ha actuado anteriormente contra aquellos a los que acusa de cooperar con Estados Unidos. El buque cambió de nombre recientemente", ha zanjado. El golfo de Omán es transitado por buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo de Omán con el golfo Pérsico y por el que pasa cerca de una quinta parte de todo el comercio de petróleo del mundo.