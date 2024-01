Hamás pide a la CIJ "no doblegarse" ante los "dictados" de EEUU en la investigación por genocidio en Gaza

17/05/2021 May 17, 2021, Beirut, Beirut, Lebanon: Representative of the Hamas movement, Osama Hamdan speaks during a rally organized by Lebanon's militant Hezbollah group to express solidarity with the Palestinian people, in the southern suburb of Beirut, Lebanon, on May 17, 2021 POLITICA Europa Press/Contacto/Haitham Moussawi

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha pedido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "no doblegarse" ante los "dictados" estadounidenses en la investigación por genocidio en la Franja de Gaza, que se producirá tras la demanda de Sudáfrica contra Israel por los ataques contra palestinos en el enclave, que se han cobrado la vida de más de 23.300 personas en menos de tres meses. "Pedimos a la Corte Internacional de Justicia que no ceda a los dictados y presiones de la Administración estadounidense, que es copartícipe y responsable de la continuación de la guerra genocida que se sigue cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza", ha manifestado Osama Hamdan, un alto cargo de Hamás, según han publicado en Telegram las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado de la milicia, en su cuenta de Telegram. Además, Hamdan ha mostrado su agradecimiento a todos los países que han apoyado la "valiente, histórica y honorable " demanda presentada por Pretoria, y ha insistido en que cualquier tipo de apoyo al cese de los ataques israelíes serán bienvenidos. Por otro lado, ha aprovechado para criticar a Estados Unidos en relación con el uso del veto contra las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a un alto el fuego en la Franja, una decisión que considera contraria a la posición de 153 países en la Asamblea General. "La Administración estadounidense sigue mirando la cuestión de Gaza a través de una visión 'israelí' (...) El fracaso de la EEUU a la hora de emitir resoluciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU para detener la agresión, y su desafío a la voluntad y a las posiciones de 153 países en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el alto el fuego, convierte a esta administración en paria y patrocinadora del terrorismo sionista", ha añadido Hamdan. Las autoridades sudafricanas presentaron a finales de diciembre una solicitud a la CIJ para aplicar medidas provisionales argumentando que Israel "ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza", y mostró su preocupación "por la difícil situación de los civiles atrapados en los actuales ataques israelíes" en Gaza. Tanto Israel como Estados Unidos han rechazado la validez de estas acusaciones. AI CONSIDERA QUE LAS AUDIENCIAS DE LA CIJ SON "UN PASO VITAL" La ONG Amnistía Internacional (AI) ha afirmado que las audiencias de la CIJ sobre las presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio por parte de Israel "son un paso vital" para "poner fin a la catástrofe humanitaria provocada por el hombre en la ocupada Franja de Gaza y ofrecer un rayo de esperanza para la justicia internacional". Amnistía Internacional no ha determinado que la situación en Gaza constituya genocidio, pero considera que hay "señales de advertencia alarmantes dada la asombrosa escala de muerte y destrucción", con más de 23.300 palestinos muertos en poco más de tres meses y ante el "terrible aumento de la retórica deshumanizadora y racista contra palestinos por parte de ciertos funcionarios militares y del Gobierno israelí". "Esto, sumado a la imposición por parte de Israel de un asedio ilegal en Gaza, que ha cortado o restringido severamente el acceso de la población civil al agua, los alimentos, la asistencia médica y el combustible, está infligiendo niveles inconcebibles de sufrimiento y pone en riesgo la supervivencia de quienes se encuentran dentro de Gaza", ha manifestado la ONG.