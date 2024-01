Embarba asegura que el Almería es ahora "más equipo"

Almería, 11 ene (EFE).- El delantero Adrián Embarba aseguró este jueves que "ahora" el Almería es "mas equipo" y que a los rivales les costará mas superarlo, en alusión al partido del próximo domingo, en el que reciben al Girona, conjunto que comparte el liderato de LaLiga con el Real Madrid.

"El partido es difícil de afrontar con esta situación -el Almería es colista y aún no conoce la victoria-, pero tiene que ser así porque estamos convencidos de que algún día llegará la primera", confesó el madrileño en declaraciones facilitadas por el club.

El delantero, de 31 años, apuntó que "cuando llevas una primera vuelta entera en la que no has ganado, hay que ser realistas, el equipo no ha estado a la altura y, aunque sea difícil, hay que reponerse y pensar en positivo".

"La plantilla está entrenando bien, creo que está teniendo una actitud que, a pesar de los resultados, no se puede reprochar nada y es lo que intentamos hacer cada entrenamiento. Hay que superar eso, volver a coger la confianza que un equipo puede tener, como el caso del Girona, que consigue victorias y eso te da la confianza que tienen ellos ahora mismo", argumentó.

Embarba recordó que el debut de Gaizka Garitano como entrenador del Almería fue precisamente ante el Girona en el partido de la primera vuelta de LaLiga, que comenzó con un 0-2 que acabó con remontada del equipo catalán.

"Tenemos que seguir trabajando, confiar en que llegue una primera victoria lo antes posible. Es lo que necesitamos para volver a tener esa buena dinámica, esa buena mentalidad de volver a confiar en nosotros y ojalá sea este fin de semana contra un equipo como el líder que está haciendo muy bien las cosas y que por eso está en esa situación", insistió.

El ex del Espanyol destacó que, desde que llegó Garitano, "el míster también ha ayudado mucho. Desde que llegó, en ese sentido, el equipo es mucho más compacto" y afirmó que "a principios de temporada se veía una muy buena plantilla y ahora es la misma" pero que no están "teniendo resultados o quizás no se ha dado el mejor nivel".

"Nos da igual el rival, independientemente de que venga el Girona o que venga otro equipo, porque si hacemos buen trabajo y jugamos como el equipo que tenemos, como la plantilla que somos, creo que podemos ganar a cualquier equipo", subrayó. EFE

1010126

jmt/agr/arh