Elena Tablada asegura que la relación con Javier Ungría "tampoco es mala"

Después de pasar un año de lo más polémico por su divorcio con Javier Ungría y su guerra judicial por la custodia de la hija que tienen en común, Elena Tablada ha recibido este 2024 con alegría gracias a su participación en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas', de Telecinco. Hoy hemos podido hablar con ella y nos ha desmentido que tuviese un enfrentamiento con Javier Ungría en el colegio de su hija en la fiesta de Navidad que se llevó a cabo: "No, yo creo que cuando puedes tener buenas relaciones, ¿para qué vas a tener las mala, sabes?". Además, ha aclarado que su relación con él "no es mala tampoco, porque yo nunca... que dijeron el otro día que hubo una discusión, una disputa en la escuela de la niña y es mentira, ni nos vimos. Si yo no discutía estando en pareja, ahora sin estar en pareja menos voy a discutir". Sin embargo, deja en el aire si es cierto que existan unos mensajes en los que no deja en buen lugar al padre de su segunda hija: "Eso no lo he visto. No lo he visto. Puede ser verdad, puede ser mentira, no sé. Yo ahora quiero bailar". En cuanto a si está abierta al amor, Elena ha confesado que "sí, yo estoy abierta... lo que estoy esperando es que no llegue pronto" contestaba con sentido del humor después de que hace unos días explicase que no tiene ganas de enamorarse. La diseñadora nos comentaba que en este momento se está encontrando a sí misma: "Ahora estoy reenamorándome de mí, ¿tú sabes? Y volviendo a sacar esa Elena, la niña interior que poco a poco con los años, oye, se ha ido apagando. Al final yo he ido cargando con etiquetas que no me corresponden. De presidenta de club de fans, que jamás he sido, de caza fortunas, de tal, entonces claro esa, la Elena real, la van apagando, apagando, apagando, y yo quiero volver a encenderla". Sobre cuando se celebrará el juicio con Ungría, Elena nos explica que "no sé, dan meses todavía. Todavía ni lo pienso, ahora estoy en esto", pero si hay algo que tiene claro es que quiere dar por finalizada esta guerra judicial que comenzaba hace unos meses. Agradecida con esta participación, Elena nos aseguraba que "estoy tan feliz, estoy súper entusiasmada. Está siendo una experiencia que yo creo que en la vida son momentos, a mí siempre la vida me pone sus pruebas, me trajo esto en este momento que me ha venido súper bien, pero bueno, con el pie mal, que bueno, lo estoy tratando y eso, pero me gusta porque es como si fuera una terapia... me evado de mis problemas, que aunque yo no esté, van a estar ahí, y luego llego a mi casa súper feliz, duermo bien, tengo una ilusión, o sea, la verdad que estoy súper agradecida".