El Rey retoma mañana la recepción de cartas credenciales de embajadores tras un parón de ocho meses

23/01/2023 El Rey Felipe VI recibe a la embajadora de la República de Sudán, Maha Suleiman Taha Ayoub, durante la presentación de cartas credenciales, en el Palacio Real de Madrid, a 23 de enero de 2023, en Madrid (España). El Rey Felipe VI recibe las cartas credenciales de siete nuevos embajadores en España, cumpliendo así con el trámite necesario para poder representar los intereses de sus respectivos países. Para poder ejercer oficialmente como representantes de sus respectivos países, los embajadores deben presentar a Felipe VI la carta que les acredita como tales en un acto de arraigada tradición en el Palacio Real. La ceremonia se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta nuestros días. Así, los nuevos embajadores son trasladados en carrozas de época de Patrimonio Nacional desde el Palacio de Santa Cruz, sede histórica del Ministerio de Exteriores, hasta el Palacio Real, escoltados por el Escuadrón de la Guardia Real a caballo y la Escuadra de Batidores de la Policía Municipal. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

El Rey Felipe VI retomará este viernes en el Palacio Real la tradicional ceremonia de presentación de cartas credenciales por parte de nuevos embajadores acreditados en España después de un parón de casi ocho meses tras el adelanto electoral. El monarca recibirá las cartas que acreditan como representantes en España de seis embajadores, en la primera ceremonia de este tipo desde el 17 de mayo. Entonces también fueron seis los diplomáticos que cumplieron con este acto protocolario. En concreto, por el Palacio Real de Madrid desfilarán a lo largo de la mañana los nuevos embajadores de El Salvador, Joaquín Alexander Maza; Macedonia del Norte, Edmond Ademi; Irán, Reza Zabib; Perú, Walter Francisco Gutiérrez Camacho; Tailandia, Vosíta Vorasaph, y Angola, Anfredo Dombe. Según el medio especializado The Diplomat, el hecho de que no se hayan producido este tipo de ceremonias tras adelantar el Gobierno las elecciones al 23 de julio ha provocado que haya casi una veintena de embajadores a la espera de completar todo el procedimiento para poder representar a todos los efectos a sus respectivos países. De acuerdo con esta publicación, este hecho ha provocado cierta inquietud, principalmente porque si no presentan cartas credenciales ante el Rey los embajadores no pueden participar en actos presididos por el monarca, lo que impediría que asistan a finales de enero a la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España por parte de Felipe VI. UNA CEREMONIA CON MUCHA TRADICIÓN La ceremonia de entrega de cartas credenciales se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta nuestros días. Así, los nuevos embajadores son trasladados en carrozas de época de Patrimonio Nacional desde el Palacio de Santa Cruz, sede histórica del Ministerio de Exteriores, hasta el Palacio Real, escoltados por el Escuadrón de la Guardia Real a caballo y la Escuadra de Batidores de la Policía Municipal. A su llegada al Palacio, son recibidos por la banda de música de la Guardia Real en el Patio de la Armería, que interpreta los himnos de sus respectivos países. Felipe VI, además de recibir los documentos acreditativos, mantiene con todos ellos por separado un breve encuentro.