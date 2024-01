El presidente de Polonia inicia un nuevo proceso para indultar al exministro Kaminski, condenado por corrupción

05/04/2023 El presidente de Polonia, Andrzej Duda. POLITICA INTERNACIONAL -/Ukrainian Presidency/Dpa

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha anunciado este jueves que ha puesto en marcha un nuevo proceso para indultar al exministro del Interior Mariusz Kaminski y el que fuera su 'número dos', Maciej Wasik, ambos detenidos el martes tras acudir al palacio presidencial en relación con una condena a dos años de prisión por abuso de poder. La decisión ha sido anunciada tras reunirse con las mujeres los dos detenidos, Barbara Kaminska y Romualda Wasik, quienes han rogado al jefe de Estado lograr la puesta en libertad de los dos políticos del partido Ley y Justicia (PiS) un día después de que el propio Duda defendiera el indulto presidencial como opción válida ante lo que considera como una retirada "ilegal" de su inmunidad parlamentaria. "Me han pedido su liberación y, siguiendo su petición, he decidido iniciar el procedimiento para otorgar el indulto presidencial", ha dicho Duda, que ha confirmado que enviará una solicitud al respecto al fiscal general, Adam Bodnar. La decisión podría ahondar las diferencias con el primer ministro, Donald Tusk, que ya lo ha señalado como cómplice de un delito de obstrucción a la Justicia. El caso ha levantado la polémica en el país, donde una parte de la opinión pública ha defendido a Kamisnki y Wasik, que fueron elegidos como diputados en las elecciones celebradas el pasado 15 de octubre pero se han visto posteriormente despojados de su inmunidad y condenados a dos años de prisión por abuso de poder después de que la Justicia polaca decidiera reabrir su caso. Duda, por su parte, insiste en que hará "todo lo posible" para lograr su puesta en libertad y se ha referido a ellos como los "primeros presos políticos" del país desde 1989, según informaciones recogidas por el diario polaco 'Rzeczpospolita'. Los dos políticos, que han iniciado una huelga de hambre en señal de protesta por su encarcelamiento, fueron detenidos el martes tras acudir al palacio presidencial, situado en Varsovia, la capital polaca. El actual ministro del Interior, Marcin Kierwinski, ha insistido en que "todos somos iguales ante la ley", mientras que varios políticos del PiS han calificado la actuación policial de "secuestro ilegal y violación de todas las normas democráticas". Tanto Kaminski como Wasik ya fueron indultados por Duda en 2015 por este mismo caso, una decisión que algunos expertos y juristas han cuestionado. Sin embargo, en junio de 2023, el Tribunal Supremo de Polonia falló a favor de la reapertura del caso, lo que llevó a que ambos fueran posteriormente condenados por corrupción. Kaminski fue fundador y primer director de la oficina anticorrupción del país y fue esta misma entidad la que comenzó a investigarle en 2007 por corrupción en el Ministerio de Agricultura. Ahora, la condena en su contra se remonta a 2007, cuando Kaminski orquestó un caso contra el entonces ministro de Agricultura Andrzej Lepper con el objetivo de desacreditarlo. No obstante, ha recurrido la sentencia. EL SUPREMO AVALA LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE OCTUBRE El Tribunal Supremo de Polonia ha avalado este jueves el resultado de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 15 de octubre y ha puesto fin así al proceso judicial abierto sobre la legalidad de unos comicios que dieron la victoria al partido Ley y Justicia (PiS) aunque no le otorgaron la mayoría necesaria para mantenerse en el poder. Los comicios en cuestión sirvieron para llevar al poder a la alianza proeuropea encabezada por el actual primer ministro, Donald Trump, tras ocho años de poder del PiS, de corte conservador. La corte se ha pronunciado tras examinar miles de quejas presentadas ante la Sala de Control Extraordinario del Supremo. Así, ha determinado que ninguna de ellas constituyen motivo suficiente para invalidar las parlamentarias de octubre. En caso de que las alegaciones se consideraran justificadas, el tribunal está obligado a indicar si las irregularidades influyeron en los resultados electorales.