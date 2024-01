El lateral extremo zurdo argentino Orlandi, nuevo fichaje del Caserío de Ciudad Real

Ciudad Real, 11 ene (EFE).- El ID Energy BM Caserío, equipo clasificado en segundo lugar de la División de Honor Plata de Balonmano, ha fichado al lateral extremo zurdo argentino Patricio ‘Pato’ Orlandi, ante las bajas de larga duración por lesión de Nico Barceló y Nico Ayúcar.

Orlandi podrá debutar este sábado en Alcobendas (18:30 horas), debido que se encuentra “adaptado al equipo y a la ciudad tras llevar tiempo entrenando en el Quijote Arena”, han informado fuentes del club ciudadrealeño.

Por su parte, el zurdo argentino ha manifestado que no dudó "ni un segundo" en aceptar la oferta que le llegó estando en Arabia Saudita, durante la disputa de la Superglobe con su anterior equipo, el San Fernando HB argentino, con el que fue campeón de América del Sur y del Centro.

Además, ha reconocido: "desde mi llegada a Ciudad Real me he sentido uno más en el grupo y me he adaptado muy bien a los entrenamientos".

Por este motivo, cree que puede aportar al Caserío “de lateral, continuidad y velocidad, y de extremo mucho contragolpe, y defensivamente, puedo hacerlo de dos o uno”.

Orlandi, de 21 años, se inició en las categorías inferiores de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester-SAGVB, debutando luego con el primer equipo en 2021.

En 2022, disputó los Panamericanos de Clubes y en 2023 lo hizo en Brasil con el San Fernando, quedando campeón para luego tener el premio de jugar el Mundial de Clubes Superglobe en Arabia, de donde vino a Ciudad Real para jugar en el Caserío. EFE

