El Gobierno de Colombia rechaza la excarcelación masiva de presos colombianos en Ecuador

QUITO, Jan. 10, 2024 -- Ecuadorian soldiers stand guard outside the presidential palace in Quito, Ecuador, Jan. 9, 2024. Ecuadorian President Daniel Noboa on Tuesday declared "internal armed conflict" and mobilized the army to combat organized crime linked to drug trafficking, following an escalation in violence in the South American country. Ecuador's government declared a 60-day state of emergency on Monday with a nighttime curfew to quell violence in cities and inside prisons. Tuesday's measure followed a day of riots and disturbances at several prisons, including a prisonbreak that saw 39 inmates escape from a facility in the Andean city of Riobamba and the shocking armed takeover of a television station in Guayaquil in mid-broadcast.

El Gobierno de Colombia ha rechazado este miércoles la propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de deportar a 1.500 presos como parte de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno en el marco del "conflicto armado interno" que vive el país debido a la actividad de grupos "narcoterroristas". El Ejecutivo colombiano, a través del Ministerio de Exteriores y el de Justicia, ha señalado que "está en la disposición de activar el trámite de repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad" que se encuentren en Ecuador, pero ha remarcado que este trámite "obliga a estudiar caso por caso las solicitudes". "Según este Convenio Internacional la repatriación de connacionales es un proceso individual --no masivo--, que responde a criterios objetivos --no a la simple voluntad de los Estados parte--, y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada", reza un comunicado. Bogotá ha advertido de que "la eventual expulsión de connacionales anunciada" por Noboa no es una "repatriación" y "constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia". Es por ello que ha manifestado que "confía" en que Quito tome "las medidas conducentes a preservar los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en su territorio, sin perjuicio de los trámites de repatriación a que haya lugar". Las autoridades colombianas han explicado que las condiciones para estudiar cada caso son que la persona haya cumplido al menos el 50 por ciento de la pena, que se presente estado de salud grave o irreversible (o tenga un familiar enfermo grave), situación de discapacidad con dependencia, o que tenga más de 65 años. Horas antes, Noboa subrayó que casi la totalidad de los presos en Ecuador son ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos. "Colombia dijo que nos querían ayudar y dije: perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas (...) Podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias", sostuvo en una entrevista. Noboa también ha aprovechado para explicar que el Gobierno presentará este mismo jueves el proyecto de las dos nuevas cárceles de alta seguridad, ubicadas en las provincias de Pastaza y Santa Elena, que serán construidas por la misma empresa que realizó las ya existentes en México y El Salvador. El mandatario ya habló de esta medida la pasada semana durante una entrevista en Radio Sucre. "Para todos los Bukele lovers. Una cárcel igualita", resaltó, en referencia al denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.