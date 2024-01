El exgobernador Chris Christie retira su candidatura a las presidenciales de EEUU

07 December 2023, US, Tuscaloosa: Republican presidential candidate former New Jersey Gov. Chris Christie speaks during a Republican presidential primary debate hosted by NewsNation at the Moody Music Hall at the University of Alabama. Photo: Gerald Herbert/PA Wire/dpa

El exgobernador del estado de Nueva Jersey Chris Christie ha decidido este miércoles retirarse como candidato a las primarias del Partido Republicano en su carrera hacia la Casa Blanca a pocos días de celebrarse los caucus o asambleas vecinales de Iowa. Así lo ha anunciado durante un evento celebrado en el estado de New Hampshire en el que ha subrayado que "las campañas se hacen para ganar". "Es muy claro para mí que no hay un camino, por lo que he decidido suspender mi campaña esta noche", ha señalado. Su retirada podría impulsar a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que en las últimas semanas ha ganado apoyo frente a su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que está segundo por detrás del expresidente estadounidense Donald Trump, según ha recogido la cadena NBC News. Poco antes de que empezara el directo, el equipo de Christie ha transmitido por error una conversación privada en la que se escucha al exgobernador del estado de Nueva Jersey decir que Haley no está preparada para asumir el peso de ser candidata. Christie ya se presentó anteriormente a las primarias republicanas de 2016, época en la que trató de erigirse como principal alternativa a Trump, quien sin embargo venció en la votación del Partido Republicano y, más tarde, se impuso a la demócrata Hillary Clinton en las presidenciales. El exgobernador del estado de Nueva Jersey, que anunció su candidatura a principios de junio, se une así a otros que ya han abandonado la carrera presidencial, como el alcalde de Miami, Francis Suarez, y el exvicepresidente estadounidense Mike Pence.