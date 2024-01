El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que pide a los hutíes que detengan los ataques

27/02/2022 Imagen de archivo del Consejo de Seguridad de la ONU POLITICA Europa Press/Contacto/Xie E

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este miércoles una resolución que pide a los rebeldes yemeníes hutíes que detengan los ataques contra embarcaciones en el mar Rojo, un día después de que el Ejército estadounidense derribara cerca de una veintena de drones y tres misiles contra un buque que prestaba apoyo a Israel. El texto, elaborado por Estados Unidos y Japón, ha recibido la 'luz verde' con once votos a favor y cuatro abstenciones, de Rusia, China, Argelia y Mozambique, y señala que los ataques han "perturbado gravemente el transporte marítimo internacional", al tiempo que ha exigido la liberación del barco 'Galaxy Leader' y su tripulación. "Estos ataques en el mar Rojo se han convertido en acontecimientos casi cotidianos y, posteriormente, más indiscriminados", reza un comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas previo a la votación que apunta a que se debe respetar el ejercicio de los derechos y libertades de navegación por parte de buques mercantes y comerciales, de conformidad con el Derecho Internacional. La representante de Estados Unidos ante la ONU, Lisa Thomas-Greenfield, ha celebrado la adopción de la resolución y ha condenado el reciente ataque de este martes, considerando que lanzaron un "complejo ataque contra numerosos buques" en un nuevo intento por "interferir en ese tránsito seguro". "Los repetidos ataques hutíes contra el transporte marítimo internacional no son sólo una amenaza a la seguridad, sino también una amenaza económica, que aumenta los precios de los alimentos, las medicinas y la energía. Estos ataques también amenazan la frágil situación humanitaria en Yemen, socavando la capacidad de la comunidad internacional para brindar asistencia a más de 21 millones de personas necesitadas", ha declarado. En este sentido, ha afirmado que la "amenaza a los derechos y libertades de navegación en el mar Rojo es un desafío global y requiere una respuesta global" y ha declarado que el Consejo "ha cumplido con su responsabilidad de ayudar a garantizar que el libre flujo de tránsito" continúe "sin obstáculos". "El mensaje del mundo a los hutíes hoy fue claro: cesen estos ataques de inmediato", ha concluido. "Si bien esta resolución denuncia las claras violaciones del Derecho Internacional, no debemos pasar por alto la raíz del problema. Irán ha alentado durante mucho tiempo las acciones desestabilizadoras de los hutíes en la región mediante un apoyo tanto financiero como material que viola el embargo de armas de la ONU", ha manifestado Thomas-Greenfield. Así, ha subrayado que "Irán ha estado profundamente involucrado en la planificación de operaciones contra buques comerciales", si bien ha aclarado que Washington "no busca una confrontación con Irán". "Sin embargo, Irán tiene la opción de continuar brindado o negar su apoyo a los hutíes, sin el cual tendrían dificultades para rastrear y atacar eficazmente a los busques que navegan por las rutas marítimas del mar Rojo y el golfo de Adén", ha zanjado.