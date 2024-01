EEUU asegura que no tiene indicios sobre la supuesta cooperación militar entre Hamás y Corea del Norte

03/01/2024 January 3, 2024, Washington, District of Columbia, USA: JOHN KIRBY, National Security Council Coordinator for Strategic Communications, speaking at a press briefing in the White House Press Briefing Room. POLITICA Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado este miércoles que no tiene indicios sobre la supuesta cooperación militar entre Corea del Norte y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) después de que la Inteligencia surcoreana expresase que la milicia palestina usa armas norcoreanas contra el Ejército de Israel en la Franja de Gaza. "No estoy al tanto de ningún indicio sobre algún tipo de cooperación militar entre Hamás y Corea del Norte. Simplemente no tengo nada con que verificar esa información", ha declarado Kirby al ser preguntado sobre estas informaciones durante una rueda de prensa. Por su parte, Pyongyang ha negado en reiteradas ocasiones haber entregado armas al movimiento palestino, aunque el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano ha publicado una fotografía de parte de un cohete norcoreano para mostrar la similitud con los lanzacohetes F7 producidos en Corea del Norte, razón por la que seguirá "recabando y analizando pruebas". Estas preocupaciones sobre la supuesta venta de armas norcoreanas al exterior se produce como consecuencia de otras acusaciones vertidas sobre Pyongyang, en relación al envío de misiles a Rusia y que presuntamente habría usado ya contra territorio ucraniano, según Kiev.