Darko Rajakovic, multado con 25.000 dólares por sus duras críticas al arbitraje

El entrenador jefe de los Toronto Raptors, Darko Rajakovic, ha sido multado con 25.000 dólares (casi 23.000 euros) por criticar públicamente el arbitraje, según anunció este jueves Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones de baloncesto de la NBA. Rajakovic hizo sus duros comentarios el pasado 9 de enero, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (California), durante la rueda de prensa posterior a una derrota de su equipo por 132-131 ante Los Angeles Lakers. "Es indignante lo que ha pasado esta noche. Es una mierda. Es vergonzoso. Es una vergüenza para los árbitros, una vergüenza para la liga por permitir esto. 23 tiros libres para ellos en el cuarto cuarto y dos para nosotros. ¡Que nos digan cómo tenemos que jugar! Entiendo que hay respeto por los All-Star, etc., pero también tenemos estrellas en nuestro equipo", espetó Rajakovic en la sala de prensa. "¡¿Cómo es posible que Scottie Barnes, un jugador de All-Star, que ataca el aro con fuerza cada vez, sin hacer 'flopping', solo tenga dos o tres tiros libres en todo el partido?! ¡¿Cómo es posible, cómo se puede explicar esto?! ¿Tenían que ganar esta noche? Si es así, que nos lo dijeran y no hacía falta que viniéramos a jugar. Que les diesen la victoria", añadió el técnico de los Raptors visiblemente enfadado. "Lo de esta noche no ha sido justo y no es la primera vez que nos ocurre. Scottie Barnes va a jugar un All-Star, será una de las caras de la liga. ¿Qué pasa aquí? Durante toda la temporada lo he estado diciendo: es una mierda", apostilló Rajakovic tras caer 'in extremis' en Los Ángeles.