11/01/2024 Crónica del España - Grecia, 13-5. La selección española femenina de waterpolo se impuso con autoridad (13-5) a Grecia este jueves para alcanzar la final del Campeonato de Europa 2024 que se está disputando en Eindhoven (Países Bajos), donde se medirá a Países Bajos o Italia, quienes disputan a continuación la otra semifinal del torneo. DEPORTES DEEPBLUEMEDIA (ESPECIAL RFEN)

La selección española femenina de waterpolo se impuso con autoridad (13-5) a Grecia este jueves para alcanzar la final del Campeonato de Europa 2024 que se está disputando en Eindhoven (Países Bajos), donde se medirá a Países Bajos o Italia, quienes disputan a continuación la otra semifinal del torneo. Las de Miki Oca cumplieron con su favoritismo y no dieron opción a las griegas, que buscaban además atar su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. España encajó el 0-1 en el primer minuto, pero a partir de ahí fue una máquina en ataque y en defensa. El waterpolo femenino español aseguró su presencia en una nueva final europea, la tercera seguida en busca del cuarto oro de su palmarés. La vigente doble campeona de Europa aguantó la agresividad griega en el segundo parcial y golpeó de nuevo en la reanudación. Antes del descanso fue el momento de las griegas, con los árbitros dando más superioridades a las helenas, a pesar de que España reclamó también las acciones de mucha intensidad en la boya. Las de Oca en cambio aprovecharon mucho mejor esa 'mujer de más'. Como en el 5-1 inaugural, España brilló con un 4-1 en el tercer parcial y a Grecia se le fue acabando la gasolina y la fe en batir a una campeona que no regaló ni un centímetro. La subcamepeona del mundo y olímpica controló el partido, no permitió el ritmo griego en las transiciones y manejó un serio colchón en el último parcial. La meta Chrysi Diamantopoulou terminó siendo la mejor de Grecia, evitando que el partido muriera mucho antes, mientras que Eleni Xenaki fue la única que funcionó en ataque. España, que sumó su 13ª victoria, más un empate, en los últimos 14 partidos contra Grecia, firmó una actuación coral, con dos goles de Bea Ortiz y tres de Judith Forca como destacadas. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 13 - GRECIA, 5. (5-2, al descanso). --EQUIPOS: ESPAÑA: Ester (p); Nogué, A.Ruiz , Espar (1), Bea Ortiz (2), Pérez Crespí (1), E.Ruiz (1), Pérez Vivas (1), Peña (1), Piralkova (1), Forca (3), Camus (1), García (1) y Leitón. GRECIA: Diamantopoulou (p); Plevritou, Chydirioti, Eleftheriadou, M. Plevritou, Xenaki (3), Asimaki (1), Patra, Ninou, V. Plevritou, Giannopoulou (1), Elliniadi. --PARCIALES: 5-1, 1-1, 4-1, 4-2. --ÁRBITROS: Schwartz (ISR) y Debreceni (HUN). --PABELLÓN: Pieter van den Hoogenband Zwemstadion (Eindhoven).