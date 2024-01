Chus Mateo: "A veces nos levantamos sin saber en qué ciudad estamos y que día es"

Madrid, 11 ene (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, opinó tras la victoria de su equipo en la Euroliga ante el Valencia Basket por 96-86 que tiene mucho mérito lo que están haciendo durante toda la temporada, más teniendo en cuenta la dureza del calendario.

"No es fácil con la carga de partidos que llevamos, que a veces nos levantamos sin saber ni en qué ciudad estamos ni qué día de la semana es. Hay tantos partidos que es difícil focalizar siempre en el rival y que hacer las cosas bien todos los días. Hay días que salen las cosas mejor y otros peor", dijo.

"Hay que dar mucho valor a esto. Vamos a perder partidos porque es una liga muy dura, lo difícil es no perderlos. Me deja muy contento ver cómo peleamos. Podemos estar brillantes o no, eso no depende a veces solo de ti. Pero el esfuerzo sí y ese lo ponemos", indicó.

Mateo consideró que su equipo no empezó bien el choque y que desde la defensa en el segundo y el tercer cuarto pudieron hacer más su juego. Pese a ello reconoció que se encontraron "espesos" por el esfuerzo de los últimos días: "Muy contento por seguir sumando victorias, haciendo un colchón para poder estar lo más alto posible cuando acabe la liga regular".

En relación a la actuación del pívot Walter Tavares, expresó: "Es un titán, en general todos porque se han dejado la piel por llevarse el partido. Hoy sin Poirier ha tenido que doblar esfuerzos y me alegro por él, porque haga buenos partidos. Su equipo le quiere mucho y se lo reconoce, cuando las cosas van bien y cuando no. Queremos que siempre le salga bien todo porque es un fenómeno".

Asimismo, analizó la figura de Sergio Llull: "Estoy muy orgulloso de compartir vestuario con él porque es muy difícil encontrar en el camino alguien como él. Es el alma de este equipo, el líder, es capaz de cambiar nuestra mentalidad cuando las cabezas están abajo, nos empuja a la victoria muchas veces. Nunca se asusta con el último tiro. Eso dice mucho de él y estoy muy orgulloso de compartir el vestuario con una leyenda como él lo es para el Real Madrid". EFE

