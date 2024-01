'Cholo' Simeone: "En el fútbol no hay revancha, hay otros partidos y otra situación"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, opinó este miércoles que "en el fútbol no hay revancha", contradiciendo así a su capitán Koke Resurrección, y matizó que en realidad "hay otros partidos y otra situación" cada vez que se salta al césped, en alusión a la derrota frente al Real Madrid por 5-3 en las semifinales de la Supercopa de España, que se está disputando en Riad (Arabia Saudí). "En el fútbol no hay revancha, hay otros partidos y otra situación. Lo que pasó se perdió, obviamente ellos van a jugar la final y nosotros no. Así que empezará el jueves un nuevo partido, obviamente con un gran rival que ya lo vimos tiene herramientas para competir de la manera que compite, y lo hace muy bien", dijo el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa. "Muy contento por toda la gente de Arabia que nos vino a alentar, muchísima gente dentro del estadio alentando al Atlético de Madrid. Es un crecimiento importantísimo del club, muchísima gente que vino a apoyarnos y los sentimos muy cerca durante todo el partido en las tribunas. Eso es muy importante sobre todo para el crecimiento del club", empezó en esa conferencia desde el Al-Awwal Park. "En los 90 minutos hicimos un partido muy bueno, importante, con situaciones muy puntuales a mejorar, pero con la sensación de siempre estar presentes, siempre estar preparados, siempre estar fuertes para todo lo que fue pasando en el partido de 0-1 a 1-1, de 2-1 a 2-2, al 2-3... Desgraciadamente en el 85' lograron el empate merecidamente, de linda jugada, de insistencia por parte de ellos", destacó del 3-3. En este contexto, el técnico argentino lamentó la floja imagen de sus pupilos en la prórroga. "En el alargue ya nos costó un poco más y no pudimos mantener el juego. Ellos, sin tampoco generar muchísimas situaciones de gol, estuvieron mejor y creo que en el alargue fueron justos ganadores", argumentó al respecto. Por ese motivo, Simeone indicó que el objetivo había sido "intentar competir contra uno de los mejores equipos del mundo". "Y hoy hemos demostrado que sabemos competir", apostilló el 'Cholo' antes de hacer autocrítica sobre el mal rendimiento de su equipo en defensa. "Necesitamos crecer y está claro que eso depende primero del entrenador. Tengo que buscar las herramientas que ellos necesitan para volver a recuperar esa seguridad defensiva que siempre tuvimos y es una labor que como entrenador tengo que hacer porque el equipo ofensivamente trabaja bien", señaló. "Esto es como cuando llegué al club, que el equipo hacía goles pero no defendía tan bien. Estamos pasando por ese proceso y obviamente la responsabilidad es absolutamente mía", agregó Simeone, que la próxima semana vivirá otro derbi ante el Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey. "Esperemos darles las armas y las herramientas que necesitan los futbolistas para que hagan un buen partido porque evidentemente es una linda competición la que vamos a tener el jueves y ojalá que con nuestra gente podamos tener un apoyo importante y hacer un buen partido", concluyó el entrenador colchonero.