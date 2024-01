Bill Belichick, de plantar a los Jets a convertirse en una leyenda de la NFL con los Pats

Arturo Salgado Gudiño

Redacción Deportes, 11 ene (EFE).- Hace poco más de 24 años Bill Belichick plantó a los New York Jets, que lo habían contratado como entrenador en jefe, para ser la mente maestra que llevaría a los New England Patriots a convertirse en el equipo más ganador en la era del Super Bowl y a él en una leyenda de la NFL.

La separación de este jueves de Belichick de los Pats es una invitación al pasado.

El 4 de enero del año 2000, el entrenador que hoy tiene 71 años, llevaba 24 horas como coach de los Jets; aquel día se presentó en la conferencia de prensa en las instalaciones del equipo neoyorquino, subió al estrado, sacó un papel y leyó.

"He decidido dimitir como entrenador en jefe de los New York Jets", declaración desconcertante en aquel momento y que implicó que los Jets recibieran una selección de primera ronda por parte de New England para resarcir en algo el robo de su entrenador en jefe.

Prácticamente un timo visto 24 años después.

Bill Belichick transformó la historia de New England, que se fundó en 1959 como Boston Patriots en la American Football (AFL) League, se unió en 1970 a la National Football League (NFL) en la fusión de ambas ligas y cambió su nombre al actual en 1971.

Desde su fundación hasta 1999, los Pats acumularon cuatro títulos de la división Este, dos campeonatos de la Conferencia Americana (AFC) y arribaron a dos Super Bowls, mismos que perdieron.

Una historia de medianía que se esfumó con el siglo XX y el arribo de Belichick que a partir del 2001 llenó de galardones cada rincón del Gillette Stadium, hogar de los Pats.

Bill lideró al equipo en nueve viajes al Super Bowl, ganó seis, máximo número para un coach, a los que hay que sumar otros dos anillos de campeón cuando era el coordinador defensivo de los New York Giants del entrenador en jefe, Bill Parcells, su mentor.

Le dio a Pats nueve campeonatos de AFC, 17 títulos de la división Este, 11 fueron consecutivos, un récord de la liga.

La cascada de éxitos no paró hasta ser el tercer coach con más triunfos en la historia de la NFL con 302, sólo debajo de los miembros del Salón de la Fama, Don Shula, 328, y George Halas, 318.

Con New England, de esas 302 victorias logró 266, 296 incluidos playoffs.

En su carrera, si se suma su paso por los Browns entre 1991 y 1995, su total es de 333 ganados y 178 perdidos.

¿El secreto de su éxito?, varios de sus exjugadores, incluido Tom Brady, considerado el mejor jugador de la NFL, lo definen en una pragmática frase: 'Do Your Job' (haz tu trabajo, en español).

Cierto que los Pats de Belichick dejaron de brillar con la partida de Brady, a quien tuvo bajo su dirección 20 años, 18 como titular.

Mientras Brady inició, los Pats tuvieron marca de 249-75, incluidos 'playoffs'; sin él, el récord se derrumbó a 84-103.

Pero nadie puede negar el buen ojo que el 'coach' nacido en Nashville, Tennessee, tuvo para escoger a estrellas de la talla de Rob Gronkowski, Richard Seymour, Mike Vrabel, Julian Edelman, Devin McCourty, Randy Moss, Wes Welker, Rodney Harrison, entre muchos más.

Belichick fue el genio de los triunfos y el villano en los escándalos.

En el 'Spygate', en el 2007, los Pats fueron castigados por grabar las señales del coordinador defensivo de Nueva York Jets, con 250.000 dólares y él con 500.000.

En el 'Deflategate', en el 2015, su equipo fue acusado de desinflar 11 de 12 balones en el juego de campeonato de la AFC, en el que vencieron a Colts.

Brady fue suspendido cuatro juegos y el equipo multado con un millón de dólares.

Este jueves, los Pats se han desprendido de William Stephen Belichick, uno de los más brillantes aciertos del dueño de los Patriots, Robert Kraft, quien pagó una selección de primera ronda por el entrenador en jefe más exitoso en la era del Super Bowl. EFE

