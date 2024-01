Ana María Aldón y Eladio, su reencuentro televisivo más romántico en 'Gran Hermano Dúo'

11/01/2024 ANA MARÍA ALDÓN Y ELADIO SE REENCUENTRAN EN 'GRAN HERMANO DÚO'. En tan solo unas horas de Gran Hermano Dúo, Ana María Aldón y su pareja Eladio ya han protagonizado las imágenes más románticas del programa en su encuentro sopresa en el confesionario. Aunque la ex mujer de José Ortega Cano ya había anunciado que a su actual pareja no le gusta la televisión, esta visita lo ha vuelto a confirmar. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO 'GRAN HERMANO DÚO'

En tan solo unas horas de Gran Hermano Dúo, Ana María Aldón y su pareja Eladio ya han protagonizado las imágenes más románticas del programa en su encuentro sopresa en el confesionario. Aunque la ex mujer de José Ortega Cano ya había anunciado que a su actual pareja no le gusta la televisión, esta visita lo ha vuelto a confirmar. "Soy una persona muy afortunada, tengo una persona a mi lado que es mi complemento perfecto, cómo me cuida, me quiere, como le cuido, le quiero, me ha puesto Dios por delante una gran persona" reconocía Ana María minutos antes del encuentro. Aunque la colaboradora de televisión dejabla claro que todavía no tienen fecha para convertirse en marido y mujer, insistía en que la boda será este mismo año: "Todavía no tenemos la fecha, pero va a ser este año". Sorprendiendo a su prometida con un ramo de flores en la mano, Eladio entraba en el confesionario para desearle todo lo mejor a Ana María en esta nueva aventura. Lejos de querer formar parte del círculo mediático, Eladio rechaza ser pareja de Ana María dentro de Gran Hermano Dúo: "Mira este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo, os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Es una súper madre, pareja, hermana, que se divierta sobre todo. Yo no valgo para esto".