(AMP) Glanzmann (Grifols) ve "naturaleza especulativa" en beneficio propio en el informe de Gotham

09/01/2024 Sede de Grifols en Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Cataluña (España). ECONOMIA David Zorrakino - Europa Press

El consejero delegado de Grifols, Thomas Glanzmann, ha criticado "la naturaleza especulativa" en beneficio propio del informe que el pasado martes publicó la firma Gotham City Research. Lo ha dicho en una llamada con inversores en la que también han participado el director comercial (CCO) de la compañía, Raimon Grifols Roura; el director de operaciones (COO), Víctor Grifols Deu, y el director financiero (CFO), Alfredo Arroyo, así como la directora de relaciones con inversores, Nuria Pascual. En una intervención inicial antes de las preguntas de los inversores, Glanzamnn ha asegurado que el hecho de que Gotham redujera su posición en corto en la empresa el mismo martes del 0,6% al 0,06% demuestra que el fin del informe era provocar una bajada en el valor de las acciones. Ha defendido que la información usada por Gotham en el informe es de dominio público y ha sido "revisada, validada y firmada" tanto por los reguladores como por el auditor de Grifols, la firma KPMG. Por otro lado, ha dicho que espera que los resultados anuales que de 2023 --que presentarán en febrero-- "sean muy sólidos y en línea" con las previsiones publicadas. RELACIÓN CON SCRANTON Sobre la relación con Scranton, Glanzmann ha explicado que "ha demostrado ser un inversor a largo plazo de Grifols que ha proporcionado apoyo a la expansión internacional" de la empresa. Ha negado que sea un 'family office' de Grifols y ha señalado que de los 22 inversores, tres son miembros de la familia Grifols y que cuentan con menos del 20% de la empresa. Glanzmann ha dicho que Grifols y Scranton han realizado únicamente dos operaciones, "que han sido realizadas a largo plazo" y que no está previsto realizar ninguna otra. Sobre la compra de Haema y BPC, ha explicado que en 2019 el nivel de apalancamiento de Grifols era "demasiado alto", por lo que Scranton realizó la operación y que toda la información de la operación fue hecha pública en su momento. Preguntado por la posibilidad de que Grifols ejerza la opción de compra de ambas compañías, ha asegurado que no forma parte de los planes de la empresa en la actualidad. SHANGHAI RAAS Los inversores han mostrado preocupación por si la publicación del informe pone en riesgo el cierre de la venta del 20% de Shanghai Raas, algo que Grifols Deu ha negado: "No vemos ningún riesgo en cerrar esta transacción". Los representantes de la empresa han insistido en que los ingresos procedentes de esta operación se destinarán en su integridad a repagar deuda, especialmente el vencimiento que hay en 2025. CAMBIO DE AUDITOR Arroyo ha explicado que la empresa no planea refinanciar los siguientes vencimientos de deuda, previstos para 2027 y 2028. Por otro lado, han explicado que 2023 será el último año en el que KPMG auditará las cuentas consolidadas del Grupo "siguiendo la práctica general de rotación de auditores en España", y que a partir de 2024 será Deloitte, que ya audita las cuentas individuales. Tras la conference call con analistas, los títulos de Grifols ahondaban en su caída, que superaba el 15% a las 17.00 horas, hasta los 10 euros.