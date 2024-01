Alessandro Lequio matiza sus acusaciones a Ana Obregón y le lanza un ultimátum: "Es honrada y cumplirá con su compromiso

14/11/2023 Alessandro Lequio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

Mientras Ana Obregón guarda silencio tras salir a la luz que no ha donado a la fundación Aless Lequio los derechos de autor de su libro 'El Chico de las musarañas' -algo que hará directamente la editorial de la obra cuando finalice el año fiscal-; ni el dinero que ha cobrado en las exclusivas que ha concedido desde que nació su nieta Ana Sandra; ni lo que ha ganado como embajadora de una marca de cosmética como se comprometió públicamrnte a hacer en numerosas ocasiones, Alessandro Lequio sigue enfrentándose a la polémica. El italiano ha dado la cara un día más en el plató de 'Vamos a ver' y ha vuelto a hablar sobre el tema, matizando sus palabras de hace apenas 24 horas en las que acusó a la presentadora de "ensuciar" el legado de su hijo y de "arrastrar" a la fundación que lleva su nombre. Defendiendo de nuevo las cuentas de la Fundación e insistiendo en que lo que le preocupa y le duele es que se "ensucie el legado inmaculado" de Aless, el tertuliano ha salido en defensa de Ana Obregón pero, es innegable, le ha lanzado un órdago al que la presentadora tendrá que responder tarde o temprano. "Ana no ha cometido ninguna ilegalidad. Es una mujer honrada e íntegra que siempre cumple con sus compromisos, que haga lo que quiera y considere, que será lo correcto. Ella no tine ninguna obligación, pero se ha comprometido publicamente en donar los frutos de sus exclusivas y por lo visto no lo ha hecho y esto ha estallado y de alguna manera ha ensuciado el nombre de la fundación cuando esta libre de polvo y paja y eso sí me ha tocado aunque me he mantenido al margen. Pero es una mujer honesta, honrada e íntegra y cumple con sus compromisos y no lo sé, pero sino lo ha hecho hasta ahora es pq ha surgido algo. Pero no me cabe duda que lo hará. Si no ha donado es porque algo ha surgido pero seguro que lo hará. Estoy convencido" ha asegurado, dejando la pelota en el tejado de la bióloga, que por el momento no ha confirmado si finalmente cumplirá su promesa y donará lo que afirmó a la fundación de su hijo.