Ágatha Ruiz de la Prada no sabe el sexo de su primer nieto

11/01/2024 ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Ágatha Ruiz de la Prada es uno de los fichajes del nuevo programa de entretenimiento de Telecinco, 'Bailando con las Estrellas' y está aprovechando esta oportunidad al máximo. Enloquecida con el baile, la diseñadora está entregada a este reto "tan bonito" porque "toda la vida he soñado con bailar, pero como no tengo la fuerza de voluntad de hacerlo". Y es que Ágatha nunca ha bailado, ni siquiera ha llevado a cabo "baile de pareja no he bailado nunca en mi vida, pero me encanta". Un reto que está superando poco a poco ya que "lo que más había bailado alguna vez era un poco de tango en Argentina y me chiflaba". En cuanto a cómo ha pasado las Navidades, Ágatha nos confesaba que "bailando" y enseguida nos hablaba del nacimiento de su primer nieto -en el mes de marzo o abril- que, tirando de sentido del humor, nos aseguraba que "va a nacer el bebé y yo bailando". Sobre esa faceta de abuela, la diseñadora nos comentaba que lo lleva "muy bien" porque "me hace mucha ilusión porque a mí me encantan los niños" y recordaba que "he hecho de todo para los niños" en su marca. Eso sí, más discreta se muestra a la hora de hablar del sexo de bebé... ya que cuando le preguntamos qué preferencia tiene nos contestaba que "como no sé si va a ser chico o chica...", pero sí nos confirmaba que "me gustaría que fuera un niño, pero seguro que viene una niña". Por último, Ágatha nos dejaba claro que "espero tener más" a pesar de que su hija Cósima no tiene -por el momento- ganas de convertirse en madre: "Yo tengo muchas esperanzas de que cuando empiezan a venir bebés a una familia, siempre vienen más".