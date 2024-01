Acosta: "Puse el MVP donde lo pueda ver cada mañana al ir a entrenar, es una motivación"

Fotografía de archivo en la que se registró al argentino Luciano Acosta (i), delantero estrella del FC Cincinnati, durante un partido de la MLS, en el estadio TQL, en Cincinnati (Ohio, EE.UU.). EFE/Mark Lyons

Miami (EE.UU.), 11 ene (EFE).- Para Luciano 'Lucho' Acosta, estrella del Cincinnati y actual MVP de la MLS, el galardón no supone ninguna presión a la hora de afrontar la nueva temporada en 2024.

"Es una motivación tener el MVP en casa, levantarme todas las mañanas y que esté ahí. Lo puse en un lugar donde lo pueda ver cada mañana al ir a entrenar. Es una motivación, no una presión", manifestó el futbolista argentino este jueves en Miami en el MLS Media Day.

Si bien le motiva, también es consciente de que repetir será un reto complicado.

"Va a estar muy difícil este año con todas las competencias que tenemos. Me hará recordar todo el sacrificio que hemos hecho para lograrlo. Voy a seguir trabajando con la misma mentalidad con la que lo hicimos el año pasado", indicó.

La posibilidad de representar a la selección de EE.UU. está un poco más cerca, pero los trámites todavía están avanzando y no lo permiten.

"Estamos en proceso, va de a poco, si bien tengo muchas ganas de estar ahí, pero hay que ir de a poco. Hay que darle a todo su tiempo, con la tranquilidad de siempre", aclaró.

El reto es tratar de obtener la nacionalidad norteamericana antes de la disputa de la Copa América para convertirse en uno de los grandes refuerzos del equipo que dirige Gregg Berhalter.

Después de una temporada regular excelente en 2023 por parte de Cincinnati en lo colectivo y del propio Acosta en lo individual, hay un capítulo que quedó marcado para siempre: la dura derrota ante el Columbus Crew en la final del Este.

"No lo he visto (aquel partido de nuevo), no hemos hablado de ello y no tengo ganas de hacerlo", afirmó.

"Nos faltó experiencia de llegar a finales. Ellos tienen jugadores con mucha experiencia como 'Cucho' Hernández. Todo el equipo tuvo una mentalidad muy fuerte, no se dieron por vencidos, tuvieron la pelota y paciencia hasta el último minuto. Nos faltó esa experiencia y paciencia que necesitábamos, pudimos cerrar el partido. Si este año podemos llegar a una final sabremos qué hacer", aseguró.

Pero uno de los grandes retos que afronta Cincinnati es la pérdida de un jugador como Brandon Vázquez, que ha puesto rumbo a la Liga MX con Rayados de Monterrey.

"Perder a Brandon es muy difícil para nosotros. Para mí personalmente también porque tengo una gran relación con él. Que se vaya alguien que me ayudaba dentro y fuera del campo es difícil. Es joven, con mucho sacrificio, con muchas ganas. Ojalá le vaya muy bien, le deseo lo mejor”, afirmó.

El de Vázquez, no obstante, es un camino que Acosta no desea recorrer.

"Sobre regresar a la Liga MX, estoy muy feliz en Cincinnatti, he renovado contrato y no me quiero ir", expuso.

En tono de broma, Acosta hizo referencia a la cantidad de llamadas que está recibiendo por parte de compañeros argentinos para unirse a la MLS.

"Sí, me llaman todo el tiempo, ya es normal. La liga se ve en crecimiento, lo que ha crecido es extraordinario. Todo el tiempo me dicen que les lleve, que soy el capitán. Pero no soy el dueño del equipo. Son muchos. Es verdad que se nombra mucho a los argentinos para venir a jugar aquí", dijo.

Invertir esa trayectoria no es algo que contemple ni en el corto ni en el largo plazo Acosta, pese a que siga siendo un gran aficionado de Boca Juniors.

"Como hincha siempre deseas volver al club del que saliste y del que eres aficionado. Hoy tengo contrato largo con Cincinnatti. Estaré grande para volver, estoy muy feliz acá, mi familia también, no me quiero ir", cerró.