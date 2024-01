Abogado General de la UE considera que palestinos pueden pedir asilo porque la UNRWA ya no puede protegerles

GAZA, Jan. 8, 2024 -- Photo taken on Jan. 8, 2024 shows damaged buildings in the northern Gaza Strip town of Beit Lahia. The Palestinian death toll from the ongoing Israeli attacks on the Gaza Strip exceeded 23,000, the Gaza-based Health Ministry said on Monday.,Image: 835283181, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Abboud / Xinhua News / ContactoPhoto

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado este jueves que ciudadanos gazatíes pueden solicitar asilo en la Unión Europea porque la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha dejado de brindar protección en el contexto de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. En respuesta a la cuestión prejudicial planteada por un tribunal búlgaro, ante la segunda petición de protección internacional de dos ciudadanos gazatíes, el Abogado General Nicholas Emiliou recuerda que el cese de la protección de la agencia de la ONU sucede no solo si ésta deja de existir sino si la persona se ve obligada a abandonar el área de operación por razones ajenas a él o ella. En este sentido, recalca que se debe tener en cuenta no solo las razones por las que los palestinos huyen de la zona de actuación de la UNRWA sino si es posible para ellos volver bajo las circunstancias actuales, en el marco de la guerra entre Israel y Hamás tras los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. "Para las personas que viven en la Franja de Gaza --donde el nivel de inseguridad y las condiciones de vida han ido cambiando rápidamente, especialmente desde los acontecimientos que tienen lugar allí desde el 7 de octubre de 2023-- eso significa que se tiene que tener en cuenta información precisa y actualizada sobre la situación general que prevalece actualmente en esa zona", ha subrayado el abogado chipriota. Respecto a los elementos para pedir el asilo, el jurista europeo considera que la UNRWA registra tal nivel de "deficiencias sistemáticas" y las personas palestinas se encuentran en una situación de riesgo que "pruebas de las condiciones de vida" son "suficientes" para tramitar la demanda de asilo y "no se puede exigir a los solicitantes demostrar que esas condiciones generales son indignas para ellos, de manera individualizada". De esta forma, la Justicia europea señala un camino para la tramitación de asilo para ciudadanos palestinos, que normalmente están excluidos de este derecho en la UE si están registrados como beneficiarios de la UNRWA.