Simeone: "En el alargue fueron justos ganadores"

Riad, 10 ene (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, admitió que el Real Madrid fue el justo ganador de la semifinal de la Supercopa de España (5-3), al ser mejor que su equipo en la prórroga tras el 3-3 con el que acabó el tiempo reglamentario.

"En los noventa minutos hicimos un partido muy bueno, con la sensación de estar siempre presentes y fuertes con todo lo que estaba pasando en el partido, pero en el alargue nos costó un poco más", analizó desde la sala de prensa del Al-Awwal Park de Riad.

Simeone admitió que, durante la prorroga no pudieron "mantener el juego" que habían exhibido a esta entonces "y ellos fueron los justos ganadores".

Con todo, el técnico del conjunto azulgrana se queda "con el apoyo de los aficionados", que le dieron a sus jugadores "fuerza para competir con uno de los mejores equipos del mundo".

"Al menos hoy hemos demostrado que sabemos competir", resumió el Cholo, quien tampoco encuentra consuelo en que la próxima semana tendrá una nueva oportunidad de eliminar a su máximo rival ciudadano en los octavos de final de la Copa del Rey.

"No, porque no es verdad que en el fútbol hay revancha. Lo que hay es otro partido, otras situación. Lo que pasó, pasó, ellos han ganado y nosotros no, y el jueves que viene empezará un nuevo partido", argumentó.

Con todo, Simeone destacó que la Copa es "una linda competición" que siempre apetece jugar: "Ojalá que con nuestra gente podamos tener un apoyo importante y hacer un buen partido".

En el debe de su equipo está la fragilidad defensiva que está exhibiendo esta temporada. "Posiblemente estuvimos un poco más fuertes hoy, pero necesitamos crecer. Como entrenador, tengo que buscar las herramientas que ellos necesitan para recuperar esa seguridad defensiva que siempre tuvimos", admitió Simeone, quien aportó un dato demoledor: "El equipo ataca bien, porque en los seis últimos partidos creo que hicimos trece goles, pero nos hicieron catorce". EFE

gmh/asc

(foto)