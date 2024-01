Raúl Castillo, 'Ra', sale en defensa de Ana Obregón: "Está entregada absolutamente a la Fundación Aless Lequio"

Íntimo amigo de Ana Obregón, Raúl Castillo 'Ra' no ha dudado en salir en defensa de la bióloga tras las críticas que ha recibido por no donar a la fundación Aless Lequio -como se comprometió públicamente a hacer- ni el dinero recibido por las exclusivas que ha concedido desde el nacimiento de su nieta Ana Sandra, ni los beneficios de una conocida marca cosmética de la que es embajadora. Tampoco los derechos de autor del libro 'El chico de las musarañas' aunque, como han aclarado tanto ella como la editorial, éstos serán ingresados íntegramente en marzo, cuando finalice el año fiscal y se contabilice el importe obtenido por las ventas de la obra. Aunque no ha hablado de esta polémica con Ana, Ra está convencido de que, conociéndola como la conoce, está "entregada" en cuerpo y alma a la fundación contra el cáncer que lleva el nombre de su hijo Aless y no haría nada que pudiese perjudicarla: "Cuando hace algo se entrega siempre absolutamente. Y con esto también, claro". "Ella intenta hacer lo mejor que puede con todo, como todas las personas y los seres humanos, ¿sabes? Y claro que sí, esto es algo muy importante para ella" ha insistido, evitando entrar en el asunto de las donaciones a la fundación porque "no he hablado con ella del tema y no lo sé si te digo la verdad, pero ya ha hablado ella y ha dicho lo que tenía que decir y ya está". Respecto al importe que ha ganado con las exclusivas, y que ha reconocido que se va a quedar porque ahora tiene una boca que alimentar, la de la pequeña Anita, su amigo asegura que entiende sus palabras porque "ahora tiene unas responsabilidades, un motivo muy importante para levantarse, para sonreír, para vivir". En medio de constantes rumores acerca de la tensión creciente en la relación que Ana mantiene con Alessandro Lequio -que ha defendido a la fundación dejando claro que sus cuentas con una cosa distinta a las de la bióloga y al compromiso moral que ella ha adquirido con sus exclusivas públicamente-, Raúl prefiere no mojarse sobre las declaraciones del italiano. "A eso te puede responder Alessandro. Yo no tengo ni idea, corazón. Cada persona es cada persona. Existen tantos mundos como personas" apunta. Sin embargo, sí cree que si Lequio conociese a la niña, "que es una princesa preciosa, espectacular, una pasada", se 'enamoraría' de la pequeña: "Seguro que sí, porque si la conoces se te cae la baba, seas quien seas, es una maravilla". "Ojalá, ojalá que sí, algún día de el paso. Cada persona tenemos nuestros tiempos" comenta el íntimo amigo de la bióloga.