Penélope Cruz, nominada a los premios del Sindicato de Actores por 'Ferrari'

04 December 2023, United Kingdom, London: Spanish actress Penelope Cruz arrives for the premiere of "Ferrari" at Odeon Luxe, Leicester Square. Photo: Jeff Moore/PA Wire/dpa

La actriz española Penélope Cruz ha sido nominada en la categoría de mejor actriz de reparto en la XXX edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos por su papel en la película 'Ferrari', que se estrenará en España el próximo 9 de febrero. La nominación, que se ha hecho pública este miércoles, supone la vuelta de la actriz al circuito de los premios de la academia de Hollywood. En concreto, competirá contra Da'Vine Joy Randolph, que ha sido recientemente galardonada en esta misma categoría en los premios Globosa de Oro por su papel en 'Los que se quedan'; Danielle Brooks por 'El color púrpura'; Jodie Foster por su interpretación en 'Nyad'; y Emily Blunt por su papel en 'Oppenheimer'. De esta manera, Penélope Cruz vuelve, con esta nominación, a la esfera de Hollywood dos años después de ser reconocida como 'mejor actriz' en los Óscar por 'Madres Paralelas'. La película 'Ferrari', que ha sido dirigida por el estadounidense Michael Mann, es una biografía del italiano Enzo Ferrari, uno de los pilotos más destacados de la historia y creador de la marca de coches de lujo. Está basada en la obra del periodista Brock Yates, 'Enzo Ferrari: The Man and the Machine'. En la producción, Penélope Cruz se encarna en el papel de la esposa del pionero de la marca de coches que sufrió la incomprensión de sus propios vecinos y compatriotas, pese a su papel fundamental en la compañía. La intérprete española comparte reparto con Adam Driver, Patrick Dempsey y Shailene Woodley. Los premios se entregarán el próximo 24 de febrero en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles y serán los primeros después de un año marcado por las huelgas. En concreto, la primera protesta fue convocada por los guionistas y tuvo una duración de cinco meses. La segunda huelga fue la de actores, entre julio y noviembre. Ambas se resolvieron finalmente con acuerdos favorables para todas las partes.