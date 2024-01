Miedo a recesión, inflación son mayores temores de CEO del mundo

(Bloomberg) -- Directores ejecutivos de todo el mundo ven la amenaza de recesión e inflación como las principales preocupaciones para sus negocios este año, según una encuesta de The Conference Board.

Estos dos temas encabezan la lista de factores externos que afectan a las empresas —por segundo año consecutivo—, según la encuesta publicada el miércoles. También se estima que la inestabilidad política global y las tasas de interés más altas afectarán los negocios.

“Menos del 30% de los directores ejecutivos a nivel mundial, una proporción menor que en Estados Unidos, cree que sus organizaciones están preparadas para hacer frente a una recesión o a la inflación”, según el documento. “En Europa, una inflación de dos dígitos vinculada a costos energéticos récord ha afectado la confianza de los líderes empresariales”.

La confianza de este grupo de ejecutivos en Europa ha caído a su nivel más bajo desde que se implementó el indicador a principios de 2020, y es peor que al comienzo de la pandemia.

