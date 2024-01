Los hutíes acusan a Blinken de viajar a Oriente Próximo para prolongar la guerra en Gaza apoyando a Israel

Los rebeldes yemeníes hutíes han acusado este martes al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de viajar a Oriente Próximo para "prolongar" la guerra en la Franja de Gaza y crear las condiciones que permitan la victoria de Israel contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Blinken ha llegado a la región para presentar soluciones que no están en concordancia con la actual situación, que requiere el cese de los crímenes de genocidio, de la destrucción de Gaza, del levantamiento del bloqueo, y un alto el fuego, pero en cambio busca soluciones para una inminente fase en la que asume la victoria de Israel", ha publicado Mohamed al Bukaiti, un miembro del brazo político de los rebeldes. Al Bukaiti ha criticado que el secretario de Estado excluya a la milicia palestina del futuro en la Franja, y ha asegurado que sus declaraciones respecto al establecimiento de un Estado palestino y su reconstrucción "no son sinceras". Previamente, Blinken había asegurado en una rueda de prensa que muchos países regionales estaban listos para invertir en la reconstrucción del enclave una vez acabe el conflicto, y ha manifestado que el Gobierno Israelí, a pesar de su negativa a reconocer un Estado palestino, deberá tomar "decisiones difíciles". El miembro del buró político de los hutíes ha añadido que el problema del conflicto es que Estados Unidos "apoya y protege a los perpetradores de los crímenes" a los que se ha referido anteriormente. "Así que Blinken no ha venido a la región para encontrar soluciones, sino para prolongar la guerra y acabar con el resto de facciones (propalestinas) de cara a crear las condiciones necesarias para que Israel pueda seguir cometiendo crímenes", ha remarcado. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras el asalto de Hamás, que dejó unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, por su parte, han denunciado más de 23.200 muertos en Gaza, a los que se suman otros 330 fallecidos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.