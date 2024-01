Los Grizzlies ganan a domicilio a los Mavericks sin Aldama, Morant y Jackson Jr

Los Memphis Grizzlies lograron este martes nueva victoria en la NBA al batir a los Dallas Mavericks por 103-120 en su visita al American Airlines Center y pese a no contar con el español Santi Aldama ni con dos de sus mejores jugadores como Ja Morant y Jarren Jackson Jr. La franquicia de Tennessee se coloca con un balance de 14 victorias y 23 derrotas después de encadenar su tercer triunfo consecutivo, con un destacado Desmond Bane con 32 puntos y 9 rebotes, a los que hay que añadir a más de cinco jugadores por encima de los 10 puntos, destacando el escolta Marcus Smart, con 23, aunque también se lesionó al dislocarse un dedo. Santi Aldama no pudo participar por una contusión en su rodilla izquierda, al igual que Jackson Jr, que arrastra un problema similar, mientras que Ja Morant se perderá lo que resta de temporada por una lesión de hombro. Por otro lado, los Dallas Mavericks fueron comandados por el estadounidense Kyrie Irving (33 puntos) y el esloveno Luka Doncic (31), pero su actuación no fue suficiente para un equipo que es séptimo en la Conferencia Oeste con un balance positivo de 22 victorias y 16 derrotas.