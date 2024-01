La SEC denuncia un 'hackeo' tras anunciar en falso la autorización de un ETF de bitcoin

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha aclarado que su cuenta en la red social X (Twitter) se vio "comprometida" al publicar sin autorización la aprobación de un fondo cotizado vinculado al bitcoin, algo que el regulador de las bolsas estadounidenses desmintió minutos después de producirse el anuncio. "La cuenta de Twitter de la SEC se vio comprometida y se publicó un tweet no autorizado. La SEC no ha aprobado la cotización ni la comercialización de productos negociados en bolsa de bitcoins al contado", aclaró en la red social el presidente del organismo, Gary Gensler. Desde el área de seguridad de X, la red social propiedad de Elon Musk confirmaba tras una investigación preliminar que la cuenta de la SEC "fue comprometida", subrayando que esta acción no consentida no se debió a ninguna violación de los sistemas de X, "sino más bien debido a que un individuo no identificado obtuvo el control de un número de teléfono asociado con la cuenta @SECGov a través de un tercero". Asimismo, la red social apuntó que el regulador estadounidense no había habilitado en su perfil de X la autenticación de dos factores en el momento en que fue comprometida. Posteriormente, en una declaración a los medios, la agencia aseguró que colaborará con las autoridades y el resto de socios del Gobierno "para investigar el asunto y determinar los próximos pasos apropiados relacionados tanto con el acceso no autorizado como con cualquier mala conducta relacionada". La cotización de la criptomoneda de referencia ha escalado en las últimas semanas hasta máximos desde la primavera de 2022 alentada por la expectativa de que la SEC autorice este tipo de productos de inversión vinculados a criptomonedas. En este sentido, si bien el bitcoin llegaba a cambiarse por casi 47.000 dólares este martes, tras la aclaración de la SEC su cotización se enfriaba hasta algo más de los 45.000 dólares.