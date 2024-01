Koke: "Esperemos tomarnos la revancha"

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, lamentó la derrota (5-3) este miércoles ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España en Riad, pero apuntó a lo "bonito del fútbol" con la cercana opción de revancha. "Hemos hecho un esfuerzo enorme todos, no ha podido ser. Lo hemos tenido casi en la mano con el 2-3, pero no hemos podido, nos han remontado. Así es el fútbol, el jueves que viene tenemos otra revancha. Es lo bonito del fútbol. Esperemos que podamos tomarnos la revancha el jueves, vamos a necesitar a toda nuestra gente", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press. Koke apuntó que al final pudo decantar el encuentro el físico, pero no quitó importancia a los refuerzos rojiblancos que saltaron desde el banquillo. "El partido ha sido espectacular para el espectador. Ellos han estado un poco mejores físicamente al final. Nuestros compañeros también han entrado bien. Ellos han estado más acertados al final, es injusto echarle la culpa a los que salgan del banquillo", afirmó. "Hacemos muy buenos partidos últimamente contra el Real Madrid. Lo estamos dando todo, en casa le ganamos este año en Liga. El año pasado en Copa del Rey pasaron cosas y esperemos que este año podamos eliminarles", terminó.