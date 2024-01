José Ortega Cano, todos los detalles de la fiesta de su 70 cumpleaños

Dejando atrás las amargas polémicas que protagonizó tras su separación de Ana María Aldón en 2022, José Ortega Cano se encuentra en un gran momento de su vida y, sin ganas de 'jubilarse' a sus 70 años recién cumplidos, está disfrutando como nunca de sus tres hijos -José Fernando y Gloria Camila, fruto de su matrimonio con Rocío Jurado, y José María, con la tertuliana de 'Fiesta'- y no cierra la puerta a enamorarse de nuevo, como ha confesado este martes en 'Y ahora Sonsoles'. "Tengo ganas de vivir, de estar alegre, de estar pletórico de ánimo y de trabajar. Me siento joven y fuerte y el amor es vida" ha asegurado. Y qué mejor prueba de ello que las imágenes, hasta ahora inéditas, de la gran fiesta con la que el torero festejó por todo lo alto su 70º cumpleaños el pasado 23 de diciembre. Una celebración que tuvo lugar a las afueras de Madrid y en la que el viudo de 'La más grande' estuvo arropado por sus hijos, con los que no dudó en posar para las cámaras de lo más cómplice y cariñoso, por su familia -como su hermana Mari Carmen Ortega Cano o su cuñada Rosa Benito-, y por grandes amigos como Marilí Coll. Un cumpleaños que se alargó durante varias horas y en el que Ortega recibió numerosos regalos, como un lienzo taurino, un capote o un pañuelo que noddudó en estrenar al momento, y en el que su ojito derecho Gloria Camila le sorprendió con la actuación de un grupo musical que amenizó una velada en la que se vio al torero más pletórico que nunca. Y teniendo en cuenta que se trataba de una cifra redonda que llega en un momento de plenitud total para el ex de Ana María Aldón, quiso regalar a sus invitados y a la prensa un recuerdo muy especial: un bolígrafo conmemorativo de su cumpleaños con forma de espada que no dudó en mostrar orgulloso ante las cámaras: "¡Muy chulo! Es un bolígrafo muy original".