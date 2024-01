Jagoba Arrasate: "Tenemos desventaja en experiencia, pero a veces la ilusión puede suplir esas cosas"

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, tiene claro que sus pupilos, pese de ser finalistas el año pasado en la Copa del Rey, parten con "desventaja en experiencia" para afrontar su semifinal de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, pero aseguró que "a veces la ilusión puede suplir esas cosas". "Tenemos desventaja en la experiencia, pero es verdad que venimos de jugar una final de Copa hace unos meses y a veces la ilusión puede suplir esas cosas. Para nosotros es un reto mayúsculo porque nos enfrentamos a tres grandes equipos, pero solo pensando en mañana, que ya competimos en liga contra ellos y perdimos por la mínima", destacó Arrasate en rueda de prensa desde Riad (Arabia Saudí). Para el técnico rojillo, estar en la Supercopa es algo "histórico para el club". "Es una continuidad de lo del año pasado y vamos a por todas. Es una competición corta, con dos partidos y grandísimos rivales, pero nadie nos va a quitar la ilusión de poder ganar mañana", agregó. Arrasate describió al Barça como un equipo que "genera muchísimo" pese a no estar "teniendo acierto". "Es verdad que están encajando más que el año pasado e incluso cuando gana se le critica porque gana solo por un gol, pero yo creo que lo que tenemos mañana enfrente lo tenemos que respetar porque es un grandísimo equipo", expresó. "Es verdad que en LaLiga hay dos equipos que lo están haciendo mejor por el momento porque llevan una puntuación muy alta, pero nosotros mañana esperamos al mejor Barcelona que en estas citas se crece y no tenemos que olvidar que es el vigente campeón", recalcó Arrasate. El técnico de Berriatúa cree que el inicio de año con victoria en LaLiga EA Sports y en Copa del Rey les ha venido "bien" y les ha cambiado un poco el "ánimo". "En ese aspecto nos da esa posibilidad de centrarnos de lleno ahora en el partido de mañana", dijo al respecto. "Quiero ganar mañana y para ello tengo que ver al mejor Osasuna posible y rozar la perfección e intentar que el Barcelona no esté cómodo. Por momentos en liga lo conseguimos, pero el resultado no fue el mejor para nosotros, pero vamos a pensar que mañana va a ser una noche mágica", añadió. Arrasate fue tajante sobre el estatus de la Supercopa, subrayando que se trata "de un título" aunque haya diferentes condicionantes. "A nosotros nos gustaría jugar con nuestra gente y no podemos, y el ganar este título no te da la posibilidad de jugar en Europa. Entonces en ese aspecto yo puedo entender que para los grandes sea un título menor porque están habituados a ganar", opinó. "Si ganamos mañana, vamos a tener la posibilidad de ganar una final. Entonces esa es un poco nuestra ilusión y no estamos pensando en que es un título menor o no. Tenemos enfrente a un gran rival y vamos a intentar doblegarlo para jugar otra final", puntualizó. El entrenador vizcaíno consideró que llegar a la prórroga sería "una buena noticia", pero sin obsesionarse por eso. "Es verdad que es algo que para nosotros se está convirtiendo en habitual". "Pensamos que tenemos que ganar en los 90 minutos y esa es la idea", afirmó. Arrasate entiende que Xavi está en una situación "complicada" porque dirigir el banquillo culé es un "foco continuo". "Creo que se merece un respeto también, ha ganado la liga y es el vigente campeón, y veo un equipo que pese a tener bajas sigue jugando a lo mismo y tiene una idea clara y ojalá nosotros podamos complicarle eso", remarcó. "Es lógico que diga que el Barcelona es favorito para mañana, pero el fútbol depende de tantas variables que a ver si somos capaces de romper esas estadísticas y hacer un gran partido para pasar, más allá de que seamos favoritos o no", admitió Arrasate. Sobre si la eliminatoria del pasado verano ante el Brujas en la Conference League le sirvió de experiencia, Arrasate cree que tienen que saber "manejarse en ese contexto". "En estas eliminatorias puedes estar eliminado y de pronto no, hay momentos en los que las experiencias las cargas en la mochila, ellos tienen más que nosotros, pero nosotros con el partido de Brujas y la final de Copa el año pasado nos hace ser más maduros en ese aspecto", señaló. "La pena es que al final sabemos dónde venimos y como está montado esto, es verdad que sentimos que la gente está ahí y nos va a ver desde la distancia. Pero es un poco faena jugarte una semifinal sin nuestra gente y donde entendemos que somos más fuertes", comentó. Por último, Arrasate analizó el hecho de que sea la primera competición en la que se escucharán tras el partido los audios del VAR. Así, el entrenador de Osasuna afirmó que es una cuestión más "para la prensa" y que "todo los que sea transparencia para el fútbol es bueno".