Israel asegura que los periodistas muertos el domingo en Gaza eran "activos en organizaciones terroristas"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que los dos periodistas muertos el pasado domingo en la Franja de Gaza, Hamza al Dadú y Mustafá Thuraya, eran "activos en las organizaciones terroristas" del enclave palestino que participan "en la promoción de operaciones terroristas" contra el Ejército israelí. "Antes del ataque, los dos operaban drones de una manera que creaba una amenaza real para nuestras fuerzas, que dirigieron un avión de la Fuerza Aérea para atacar a los terroristas responsables de su operación", han argumentado las Fuerzas de Defensa de Israel en su página web oficial. Así, las autoridades castrenses israelíes han señalado que las tropas desplegadas en la Franja de Gaza han encontrado documentación que vincula a Thuraya con la división del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Ciudad de Gaza, donde ejercería como "comandante adjunto del escuadrón". Por su parte, Al Dadú actuaba como terrorista en las filas de Yihad Islámica y llevaba a cabo "actos terroristas contra el Estado de Israel" en el campo de la ingeniería electrónica. Además, documentación en manos de las FDI señalan a Al Dudú como antiguo subcomandante del batallón Zeitoun. Al Dadú, de 29 años, era hijo del jefe de la delegación de la televisión qatarí Al Yazira, Wael al Dadú, quien resultó herido el mes pasado en otro ataque en el que murió el cámara de la citada cadena panárabe Samer abú Daqqa. Tanto Thuraya como Al Dadú --hijo del jefe de la delegación de Al Yazira y también herido en Gaza-- murieron después de que un dron israelí lanzara un proyectil contra el vehículo en el que viajaban cuando circulaba por la ciudad de Al Mawasi. Según informaron ya entonces las Fuerzas Armadas israelíes al diario local 'The Times of Israel', en el vehículo en el que viajaban los dos periodistas también viajaba un "terrorista" que estaba controlando un dron y que "ponía en peligro" a los efectivos militares. Hamás, por su parte, denunció que los ataques de Israel contra periodistas no impedirán que se sepa lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde los constantes ataques israelíes en respuesta a la ofensiva de la milicia palestina del 7 de octubre se cobran ya la vida de más de 23.300 personas.