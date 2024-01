Grifols se dispara casi un 5% en Bolsa tras el desplome de ayer por las acusaciones de Gotham City

Las acciones de Grifols se disparaban más de un 5% en Bolsa un día después de la publicación del informe del inversor bajista Gotham City Research sobre la farmacéutica catalana, en el que pone en duda sus cuentas y cuestiona su sostenibilidad. Tras la publicación de este informe, los títulos de la compañía llegaron ayer a ceder un 42%, para finalmente concluir la sesión del martes con un retroceso del 25,91%. No obstante, Grifols arrancó la jornada bursátil de este miércoles al alza, liderando los ascensos del Ibex 35, con una subida de casi el 5% a las 9.04 horas, hasta los 11,075 euros por acción, aunque minutos después reducía su impulso al 2,82%, hasta los 10,85 euros por título. En concreto, la firma de análisis Gotham City Research, conocida en España por haber destapado hace casi una década el fraude de Gowex, ha acusado a Grifols de manipular sus ratios de deuda y resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente el apalancamiento y advierte de que sus acciones serían "no invertibles", en su opinión. De su lado, Grifols ha emitido un comunicado en el que niega "categóricamente" cualquier acusación de prácticas contables o de información "errónea" de sus estados financieros consolidados. Al tiempo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha asegurado que está analizado el informe publicado por Gotham y ha indicado que también está en contacto con la empresa. En ese sentido, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha expresado que "la CNMV va a ejercer sus competencias para aclarar la situación" y que ahora no procede suspender la cotización de la compañía porque los inversores tienen la información para formarse su juicio. "La suspensión de cotización se impone cuando falta información o es asimétrica, cuando el inversor no la conoce. No es el caso actual", detalló Buenaventura en un acto celebrado este martes en el Palacio de la Bolsa de Madrid.