El presidente de México reconoce que comunidades apoyan a grupos criminales en Guerrero

Ciudad de México, 10 ene (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que comunidades apoyan a grupos criminales de Guerrero, estado del sur del país que afronta una ola violenta de masacres y secuestros masivos.

“Ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes, muy cerca de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán, y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera, eso no (debe suceder), no es por ahí", declaró el mandatario en su conferencia matutina, ahora en la ciudad de Acapulco, en Guerrero.

El gobernante mexicano se refirió al tiroteo de Petatlán, donde las autoridades locales subieron el martes a 13 la cifra de muertos tras el atentado del 6 de enero en un palenque, donde ocurren las peleas de gallos.

López Obrador adelantó que “todo parece que es una confrontación entre grupos”, pero pidió esperar porque aún “se está haciendo una investigación”.

También el 6 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició una investigación por la aparición de cinco cuerpos calcinados tras un presunto enfrentamiento en el municipio de Heliodoro Castillo, en lo que calificó como una confrontación de grupos criminales.

En este contexto, el presidente admitió que “afortunadamente son pocas las comunidades, pero hay todavía algunas comunidades en donde se protege a bandas de delincuentes, en donde las bandas de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección".

El mandatario también aceptó que hay pobladores que apoyan a los grupos criminales porque les entregan despensas u otros regalos.

"Eso no se puede permitir, eso no está bien, porque eso se revierte, y no dejarse engañar, porque ya salimos de ese tiempo en el que (los políticos) manipulaban, traficaban con la pobreza de la gente, que entregaban despensas cuando necesitaban los votos, porque ahora también algunas bandas lo mismo", indicó.

"Porque estaba yo viendo que el Día de Reyes ahí van (las bandas) a entregar juguetes, esas son migajas, son dádivas, no son derechos, todos los mexicanos tenemos nuestro derecho y no hay que dejarnos engañar”, agregó.

La violencia por disputas del crimen organizado se han agudizado desde el año pasado en Guerrero, que ocupa el séptimo lugar nacional en número de homicidios, con 1.280 asesinatos en los primeros tres trimestres de 2023, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). EFE

