El Gobierno cubano anuncia el incremento de los precios del transporte hasta en un 700%

El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, y la viceministra de Finanzas, Lourdes Rodríguez Ruiz, han informado este martes el aumento de los precios del transporte en hasta un 700 por ciento en el caso de los trenes, y de hasta un 300 por ciento en los billetes de avión y autobuses interprovinciales. Ambos funcionarios han explicado en el programa televisivo 'la Mesa Redonda' que este aumento está relacionado con el anunciado la jornada previa sobre los precios del combustible, y que son necesarios por "la desactualización durante los últimos tres años de otros componentes de los costos de la actividad del transporte que no han sido actualizado", ha publicado el portal de noticias Cubadebate. "No en todos los casos la modificación se traslada a los precios que paga la población, porque lo que hemos hecho es mantener la mayor cantidad de precios posibles en la magnitud que lo puede respaldar el presupuesto. Hay precios que sí ha habido que trasladar al cliente final", ha afirmado el ministro. En ese sentido, ha añadido que más del 70 por ciento de los pasajeros seguirán pagando las mismas tarifas y que el resto no son posibles mantenerlas financieramente, y es que estas subidas, que se aplicarán a partir de marzo, se producen por la eliminación de subsidios estatales. Así, se mantendrán los precios en servicios urbanos, suburbanos, interurbanos, rurales y de lanchas, que sí mantendrán las ayudas del Estado. Este anuncio se ha realizado tan solo un día después de que l ministro de Finanzas de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, asegurase que habría un incremento de los precios del combustible en más de un 500 por ciento y la subida de un 25 por ciento la tarifa eléctrica a los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kWh, todo ello en medio de una grave crisis económica que azota a la isla.