Argentina YPF vende bonos para financiar recompra de US$346M

(Bloomberg) -- La petrolera estatal argentina YPF S.A. salió a los mercados internacionales de deuda con nuevos bonos para ayudar a financiar una recompra de instrumentos existentes a los inversores, según fuentes con conocimiento directo.

Se espera que el precio del bono sénior a siete años, garantizado por los ingresos de exportación, se fije el miércoles, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre la operación. Las discusiones iniciales sobre el precio sugieren que los bonos tendrán un rendimiento en el rango bajo del 10%, según las fuentes citadas.

La compañía comenzará a pagar el capital de la deuda a partir de julio de 2026, afirmaron las personas, por lo que la vida promedio ponderada del bono será de alrededor de 4,75 años.

La oferta se producen en un momento en que YPF busca recomprar hasta US$346 millones pendientes en bonos en dólares que vencen en abril. La empresa informó que pagaría en efectivo por los bonos y ofrece una prima a los inversores que ofrezcan sus valores antes de la fecha límite anticipada del 19 de enero.

Sin embargo, para algunos inversores la pregunta es si el rendimiento de los nuevos bonos será lo suficientemente alto como para compensar los riesgos, mientras el presidente Javier Milei intenta hacer realidad algunas de sus promesas de campaña en materia económica.

“Es difícil analizar esto antes de la batalla de Milei que se avecina en el Congreso”, dijo Omotunde Lawal, jefe de deuda corporativa de mercados emergentes de Baring Investment Services en Londres.

Milei ha dicho que le gustaría privatizar empresas estatales y mencionó a YPF durante su campaña como un posible objetivo. Si bien el presidente puede intentar privatizar empresas por decreto, es probable que necesite conseguir apoyo en el Congreso, donde su partido tiene minoría.

Para los analistas Diego Ocampo y Amalia Bulacios, de S&P Global Ratings, la atención por ahora se centra en la estrategia de YPF para gestionar sus pasivos.

“Consideramos que esta transacción es oportunista”, escribieron en un comunicado esta semana, refiriéndose al plan de recompra de la empresa. “El perfil de liquidez de YPF se mantiene saludable, con considerables reservas de efectivo, amplio acceso a los mercados internos y vencimientos de deuda a corto plazo manejables”.

A finales de septiembre, la empresa tenía aproximadamente US$1.300 millones en reservas de efectivo, según S&P. Los analistas afirmaron la calificación crediticia de YPF en CCC-, muy dentro del territorio basura, con perspectiva negativa. Fitch Ratings asigna a YPF una calificación CCC-, tres niveles por encima de default, mientras que Moody’s Investors Service califica a la empresa en Caa3.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Santander están gestionando la operación.

