Willem Dafoe recibe la primera estrella del 2024 del Paseo de la Fama de Hollywood

Los Ángeles (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El actor Willem Dafoe recibió este lunes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, se trata de el primer actor que recibe esta condecoración en 2024.

Acompañado de Patricia Arquette, Pedro Pascal, y su esposa, la directora Giada Colagrande, el reconocido actor se presentó al homenaje tan solo un día después de recibir ovaciones en los Globos de Oro, que reconocieron como mejor película de comedia o musical a la cinta 'Poor Things', de la que fue parte.

"No puedo dejar de sonreír, parezco un idiota, pero esto es maravilloso", fueron las primeras palabras de Dafoe al revelarse la estrella.

"Es increíble ser parte de esta comunidad de artistas y entretenedores, (...) espero que de alguna manera lo que estamos haciendo pueda hacer al mundo un poco mejor", añadió.

Durante la ceremonia, Pedro Pascal recordó un recuerdo de su infancia, muchos años antes de que conociera al actor durante las grabaciones de la cinta 'The Great Wall'(2016).

"Vi 'Platoon' en el cine con mi padre, y (Willem) me hizo llorar tanto que mi padre me mandó al baño. Yo tenía como 10 años y ya quería ser un actor", narró Pascal.

"Él redefinió el concepto de rebeldía y originalidad convirtiéndolo en generosidad, integridad, amabilidad y diversión. Willem es divertido y un amigo increíble", ahondó.

El actor de 'The Last of Us' también llamó a Dafoe su "maestro" y reconoció su amplia trayectoria compuesta por cuatro nominaciones al Óscar, un premio BAFTA y cuatro Globos de Oro.

Hijo de padres dedicados a la medicina, Dafoe nació en Appleton, Wisconsin (EEUU), en 1995. Estudió arte dramático en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y fue parte del grupo de teatro de Avant-Garde Theatre X.

En 1980 comenzó su carrera en el cine con la película 'Heaven's Gate', pero fue en 1981 que obtuvo un papel protagónico en la cinta 'The Loveless'.

Su nombre aparece en los créditos de al menos 147 películas, según la base de datos en línea IMDb, entre las que destacan películas como 'At Eternity's Gate', donde interpretó a Vincent Van Gogh, 'The Florida Project' o 'The Lighthouse'.

Pero quizás su personaje de Green Goblin (Duende Verde) en 'Spider-Man' (2002), es el que ha inmortalizado su figura en Hollywood.

Actualmente tiene en puerta siete películas, entre ellas 'Beetlejuice 2', 'Nosferatu' y 'Kind of Kindness'. EFE

mrl/amv