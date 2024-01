Simeone y el reto de tumbar al Real Madrid a partido único y en 90 minutos

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, volverá a afrontar este miércoles un nuevo derbi ante el Real Madrid en busca de la final de la Supercopa de España y optar a aumentar su palmarés con el conjunto rojiblanco, aunque para ello debe lograr batir a un rival que a partido único se le ha resistido históricamente. La llegada del técnico argentino cambió sin duda el rumbo de la entidad colchonera, que desde que confió su rumbo a finales de 2011 en el exjugador ha sumado ocho títulos, destacando las dos Ligas (2014 y 2021), la Copa del Rey de 2013 o dos Ligas Europa (2012 y 2018), además de dos finales de la Liga de Campeones en 2014 y 2016. Además, el 'Cholo', pese a que perdió los tres primeros, también logró reescribir el guión que por entonces había en los derbis ante el Real Madrid, que dejó de tener la superioridad estadística y empezó a sufrir más reveses y a perder incluso títulos, aunque a partido único, estadísticamente, ha sonreído más que su rival. Sin embargo, la igualdad ha sido máxima y en sus seis duelos a todo o nada con Simeone como entrenador colchonero, ninguno de los dos ha sido capaz de ganar en el tiempo reglamentario, con dos tandas de penaltis también decidiendo el vencedor. La primera vez que los dos 'vecinos' se cruzaron a partido único con Simeone en el banquillo rojiblanco fue con un título de por medio. Un viernes 17 de mayo de 2013, merengues y colchoneros pugnaron por la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. La victoria, más especial seguramente por ser en el feudo del gran rival, fue para el Atlético, que remontó el gol inicial de Cristiano Ronaldo por medio de Diego Costa y, ya en la prórroga, de Joao Miranda. El Real Madrid, con Carlo Ancelotti en el banquillo, no tardó demasiado en tomarse la revancha y lo hizo al año siguiente, y en una competición de mayor dimensión como es la Liga de Campeones. Lisboa vivió en mayo de 2014 una histórica final entre los dos equipos, marcada por el tanto en el minuto 93 de Sergio Ramos que igualó el de Diego Godín de antes del descanso y dejó con la miel en los labios al Atlético de levantar por primera vez la 'Orejona' porque en la prórroga, su rival no le dio opciones (4-1) a hacer historia y cerrar un histórico doblete tras haber ganado una semana antes la Liga. Dos años después, en la italiana Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid repitieron la final de Champions, otra vez marcada por la máxima igualdad y que se tuvo que decidir en la tanda de penaltis después de los goles de Sergio Ramos y Yannick Carrasco. Desde los once metros, el equipo que entrenaba Zinédine Zidane fue más certero anotando sus cinco lanzamientos, mientras que el fallo de Juanfran Torres volvió a privar a los colchoneros de la gloria continental. Tuvieron que pasar otros dos años para que ambos se volvieran a ver las caras a partido único y de nuevo con un trofeo en juego, esta vez la Supercopa de Europa después de que el Real Madrid hubiese cerrado un triplete histórico de Champions y el Atlético haber ganado su segunda Liga Europa tras la de 2012 con el 'Cholo'. Y una vez más, el duelo necesitó una prórroga después del empate a dos tras los 90 minutos, y esta vez el triunfo fue para los rojiblancos, por 4-2, gracias a los tantos de los canteranos Saúl Ñíguez y Koke Resurrección para amargar el primer gran examen de Julen Lopetegui en el banquillo madridista. SIMEONE Y ANCELOTTI, IGUALDAD MÁXIMA TAMBIÉN EN SUS DUELOS En 2020, los dos equipos volvieron a pelear por un título, el de la Supercopa de España, en la primera edición en Arabia Saudí con el formato de 'Final a Cuatro'. El Real Madrid se deshizo del Valencia y el Atlético del FC Barcelona para citarse en una final que, cómo no, tampoco concluyó en el tiempo reglamentario tras un empate sin goles que se alargó hasta el final de la prórroga y con la falta de Fede Valverde sobre Álvaro Morata cuando este enfilaba a Thibaut Courtois en los compases finales. En los penaltis, de nuevo mayor acierto merengue. Y la última vez que los dos equipos se cruzaron a partido único fue hace prácticamente un año, en los cuartos de final de la Copa del Rey disputados en el Santiago Bernabéu. El Atlético se puso por delante en el marcador con un gol de Morata, pero Rodrygo igualó en una gran acción individual para llevar el choque a una nueva prórroga donde los locales, ante un rival con diez, sentenciaron con tantos de Karim Benzema y Vinícius Jr. En total, Simeone jugará este miércoles su derbi número 41 como entrenador del Atlético en busca de su duodécima victoria y con el buen recuerdo de haber sido el único que esta campaña ha sido capaz de batir al Real Madrid, con un claro 3-1 en el encuentro de la primera vuelta de LaLiga EA Sports. Su balance total es de 11 victorias, 14 empates y 15 derrotas. En cuanto a los duelos con Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, el 'Cholo' se medirá al italiano por vigésima vez, el enfrentamiento particular que más han vivido ambos en sus carreras como entrenador, con un balance muy igualado ya que cada uno ha sumado siete triunfos para cada uno. Mención especial merece la temporada 2014-2015, la segunda y última del de Reggiolo en su primera etapa en el 14 veces campeón de Europa, donde se cruzaron ocho veces y en todas las competiciones posibles, y Simeone sólo perdió una, por 1-0, aunque eso le costó la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones, mientras que también sobresalió el 4-0 liguero en el Vicente Calderón. A partido único, los dos duelos, la final de la Champions de 2014 y los cuartos coperos del año pasado, sonrieron a Ancelotti.