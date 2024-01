Previa del Real Madrid - Atlético de Madrid

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se ven las caras este miércoles en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Riad (Arabia Saudí), por un puesto en la final del torneo, un duelo al que los blancos llegan con plena confianza y una brillante y larga dinámica positiva que examinan ahora los rojiblancos, único equipo que ha derrotado este curso a los merengues, aunque ahora con dudas sobre su juego y con un rendimiento pobre sin el calor del Metropolitano. El Estadio Al-Awwal Park de Riad (20.00 horas/Movistar+), ya con el cartel de 'sold out' colgado, alberga el primer derbi entre merengues y colchoneros de los tres que disputarán en menos de un mes -el 18 de enero disputan los octavos de Copa y el 3-4 de febrero, la jornada 23 de LaLiga EA Sports-. Este Real Madrid-Atlético inicial presenta sabor a Supercopa, como ya ocurriera en la temporada 2019-2020, cuando vencieron los blancos, en la primera edición del torneo en Arabia Saudí. Y es que el último recuerdo dulce de los colchoneros en esta competición es del 2014, cuando levantaron el trofeo, con el formato a doble partido, precisamente ante los merengues. Si atendemos a los últimos enfrentamientos directos, la igualdad será protagonista también en Arabia. Y es que en sus seis duelos a todo o nada con Simeone en el banquillo del Atleti, ni Real Madrid y los colchoneros han sido capaces de decantar el encuentro a su favor, y han necesitado la prórroga o los penaltis. El derbi más reciente data de septiembre del año pasado, cuando los rojiblancos pasaron por encima del Real Madrid en la jornada 6 de LaLiga EA Sports con un contundente 3-1 en el Metropolitano. Sin embargo, la sangría de los blancos se quedó ahí, en lo que pareció ser un toque de atención necesario. Y es que ese es su único borrón en el currículum casi inmaculado del primer tercio de temporada; a partir de entonces, 19 partidos invictos, con nueve victorias en los últimos diez encuentros. El Real Madrid llega a la semifinal líder de la Liga, empatado a puntos con el Girona, y en octavos de final de la Champions con pleno de victorias. Todo ello, sobreponiéndose a una dolorosa plaga de lesiones, sobre todo en defensa, que ha permitido ver la profundidad de plantilla, en entredicho al inicio del curso. Sin olvidar el 'factor Bellingham'. La irrupción del inglés es incuestionable, a nivel de liderazgo y, de manera sorprendente, goleador, al sumar ya 17 dianas en todas las competiciones. El centrocampista descansó en la victoria (1-3) en los dieciseisavos de Copa del Rey ante la Arandina, como los suplentes Fede Valverde, Rodrygo Goes -con pocos minutos-, Dani Carvajal, Luka Modric, Antonio Rüdiger -sin minutos-, Toni Kroos, Aurelien Tchouameni o Vinícius Júnior -no convocados-. Todos ellos apuntan a titulares, mientras un entonado Brahim Díaz o el recién recuperado Eduardo Camavinga deberían esperar desde el banquillo, mientras la portería sigue siendo un secreto bien guardado por Ancelotti. Con el último derbi como aviso, el once elegido por Ancelotti deberá continuar con el gran esfuerzo defensivo mostrado desde la derrota en el Metropolitano, encajando solo 5 tantos en las últimas 13 jornadas. Y es que el reto del Atlético será volver a tumbar la zaga merengue inmerso en la batalla por el primer título nacional del curso. Si ese primer derbi de la temporada fue un clic para el Real Madrid, no lo terminó de ser para los rojiblancos, que no terminan de arrancar, pese a adentrarse ya en la fase decisiva del curso. Los pupilos del 'Cholo' Simeone arrancaron el 2024 igual que despidieron el 2023, sin despegarse de la irregularidad y cayendo por 4-3 en un intenso duelo ante el Girona, colocándose a 10 puntos de la cabeza. Fue la cuarta derrota consecutiva fuera de casa en Liga -solo 2 triunfos en 5 partidos-, una mala racha inédita hasta ahora bajo la batuta del argentino. Aunque en Copa, ante el Lugo, se dieron un respiro y olvidaron, al menos de momento, su bajón de juego y actitud con un 1-3 para avanzar a octavos. Por ello, el derbi ante el Real Madrid se presenta como un encuentro clave para el devenir del curso, si bien es la oportunidad perfecta para resurgir y comenzar a remontar para volver a ser competitivo. Simeone contará con todos sus efectivos para el derbi, salvo el lesionado Lemar y el mozambiqueño Reinildo, en la Copa África. Así, el argentino confiará, como viene siendo habitual, en la potencia y el recorrido de 'Roro' Riquelme y Samu Lino por los carriles, mientras un entonado Rodrigo de Paul llevará la manija del centro del campo junto a Koke y Llorente. Morata, autor de un 'hat-trick' en el último partido de Liga, y Giezmann serán la amenaza para la pareja Rüdiger-Nacho. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Riquelme, Giménez, Witsel, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann y Morata. --ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego). --ESTADIO: Al-Awwal Park (Arabia Saudí). --HORA: 20.00/Movistar+.