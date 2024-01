Podemos reprocha al PSOE que no negocie su apoyo a los decretos y exige cambios: "La pelota está en su tejado"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE por ahora se resiste a negociar sus demandas para apoyar el decreto anticrisis y en la reforma del subsidio de desempleo, y ha enfatizado que ahora la "pelota está en el tejado" del Ejecutivo de cara a la votación de este miércoles en el Congreso. En rueda de prensa en el Congreso, ha insistido sobre la reforma de la ayuda al paro en que rebajar la base de la cotización a los perceptores del subsidio de desempleo mayores de 52 años es un "recorte" que su partido no puede asumir y que puede implicar que mermas en las pensiones de entre 1.900 o 2.200 euros dependiendo de la casuística. Respecto al decreto anticrisis, ha desgranado que tiene un "agujero muy importante" en lo relativo a la vivienda y el precio de los alimentos, por lo que reclaman limitar las subidas del alquiler en todos los contratos al 2% y fijar ese mismo porcentaje para las ganancias de los grandes supermercados, que se están "haciendo de oro" con la inflación, en lo relativo a los productos básicos. En consecuencia, ha insistido en que Podemos tiene su postura muy clara y que para votar a favor de ambas normativas, que son "muy mejorables", el Gobierno debe negociar sobre sus propuestas, que ha remitido al PSOE sin "tener noticias" por su parte. Eso sí, ha insistido en que en el caso del subsidio de desempleo es "evidente" que Podemos tiene claro que no votará a favor de "ningún recorte", porque si se acepta hoy "mañana pueden venir más", mientras que las medidas de prórroga del escudo social les parece insuficiente. Por tanto, ha confiado en que el PSOE se avenga a negociar, dado que por ahora "no tienen noticias suyas" pese a que les han remitido incluso propuestas de posibles enmiendas. En las filas moradas desgranan que también hay conversaciones con Trabajo pero piden abrir una verdadera negociación, dado que el Gobierno tiene este miércoles una prueba y no debería arriesgarse a sacar los decretos por un escaso margen, dado que ellos están dispuestos a llegar hasta el final. De esta forma, fuentes internas de la formación apuntan a que si hay mejoras en materia de vivienda su apoyo al decreto anticrisis es más factible. VIDAL: NO HAY RECORTES EN EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO Mientras, la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha llamado a la "responsabilidad", dado que están en juego medidas muy positivas para la ciudadanía. "Los decretos tienen que salir y no por una cuestión de beneficio para el gobierno ni siquiera para los partidos que lo conformamos, tienen que salir por respeto a las personas trabajadoras de este país", ha insistido para pedir que todos los que están alienados en el bloque progresistas se centren. Vidal ha desgranado también que en el caso del subsidio de paro ha rechazado que terminar con la sobrecotización para mayores de 52 años sea un recorte, como reprocha Podemos, dado que esa medida se hizo cuando el salario mínimo estaba muy bajo y ahora, cuando el SMI ha subido un 50%, ya no es requerida. En consecuencia, no entendería que un partido "que se pudiera considerar de izquierdas" fuera contra un decreto que supone avanzar derechos para las personas más vulnerables. COMPROMÍS SEÑALA AL PSOE: DEBE PACTAR CON PODEMOS A su vez, la también portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís, Águeda Micó, ha advertido al PSOE de que la solución para aprobar los decretos no pasa por la vía de pedir la abstención del PSOE sino de acordar con Junts y Podemos. Por tanto, ha lanzado que el PSOE debe ir aprendiendo que cuando no tiene mayoría absoluta debe intentar abrir más las negociaciones con los aliados para atar su respaldo antes de aprobar las medidas en el Consejo de Ministros. "Si el PSOE sabía que algunos de sus socios no tenían claro el apoyo a estos reales decretos, es tan fácil como negociarlos más", ha zanjado. También hay sectores dentro de Sumar que expresan su malestar con Podemos tras acusarles de recortes en el subsidio de desempleo, algo que ven como falta de respeto y de intentar generar ruido en torno a la gestión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.