Los récords climáticos cayeron en 2023 como fichas de dominó

Las temperaturas globales batieron récord en 2023, superando por amplio margen a 2016, el año más cálido hasta ahora, y rozando la barrera de 1,5 grados Celsius más sobre niveles preindustriales. En su balance anual presentado este 9 de enero, el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) ha confirmado que 2023 es el año más cálido en los registros de datos de temperatura global que se remontan a hasta 1850. El año tuvo una temperatura media global de 14,98°C, 0,17°C más que la temperatura más alta anterior, alcanzada en 2016. Igualmente fue fue 0,60°C más cálido que el promedio de 1991-2020 y 1,48°C más cálido que el nivel preindustrial promedio del periodo 1850-1900. Copernicus advierte de que es probable que un período de 12 meses que finalice en enero o febrero de 2024 supere los 1,5°C por encima del nivel preindustrial. En este sentido, 2023 marca la primera vez registrada que cada día dentro de un año ha superado 1°C por encima del nivel preindustrial, y cerca del 50% de los días fueron más de 1,5°C más cálidos que ese promedio. Incluso dos días de noviembre fueron, por primera vez, más de 2°C más cálidos. Las temperaturas medias anuales del aire fueron las más cálidas registradas, o cercanas a las más cálidas, en partes considerables de todas las cuencas oceánicas y de todos los continentes excepto Australia. Por otra parte, cada mes de junio a diciembre de 2023 fue más cálido que el mes correspondiente en cualquier año anterior. Julio y agosto de 2023 fueron los dos meses más cálidos registrados y el verano boral del año pasado fue también la estación más cálida registrada. Septiembre de 2023 fue el mes con una desviación de temperatura por encima del promedio de 1991-2020 y el mes pasado fue el diciembre más cálido registrado a nivel mundial, con una temperatura promedio de 13,51°C, 0,85°C por encima del promedio de 1991-2020 y 1,78°C por encima del nivel de 1850-1900 para el mes. Las temperaturas medias de la superficie del mar (TSM) a nivel mundial se mantuvieron persistente e inusualmente altas, alcanzando niveles récord para la época del año de abril a diciembre. Las altas TSM en la mayoría de las cuencas oceánicas, y en particular en el Atlántico Norte, desempeñaron un papel importante en este récord, associadas con olas de calor marinas en partes del Mediterráneo, Golfo de México y el Caribe, Océano Índico, Pacífico Norte y gran parte del Atlántico Norte. En cuanto a Europa, 2023 fue el segundo año más cálido, con 1,02 °C por encima de la media del período 1991-2020, solo 0,17°C más frío que 2020, el año más cálido registrado. Las temperaturas en Europa estuvieron por encima del promedio durante 11 meses durante 2023 y septiembre fue el septiembre más cálido registrado. Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y metano continuaron aumentando y alcanzó niveles récord en 2023, alcanzando 419 ppm y 1902 ppb respectivamente. En cuanto al dióxido de carbono las concentraciones en 2023 fueron 2,4 ppm más altas que en 2022 y las concentraciones de metano aumentaron en 11 ppb. Se registró un gran número de fenómenos extremos en todo el mundo, incluidas olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales. Las emisiones globales estimadas de carbono de los incendios forestales en 2023 aumentaron un 30% con respecto a 2022 impulsado en gran medida por los persistentes incendios forestales en Canadá. COMO FICHAS DE DOMINÓ Samantha Burgess, subdirectora del Servicio de Cambio Climático Copernicus, declaró en un comunicado: "2023 fue un año excepcional, con récords climáticos cayendo como fichas de dominó. 2023 no sólo es el año más cálido registrado, también es el primer año en el que todos los días son 1 grado C más cálidos que durante el periodo preindustrial. Las temperaturas durante 2023 probablemente superen las de cualquier período en al menos los últimos 100.000 años". Los primeros signos de lo inusual que iba a llegar a ser 2023 comenzaron a surgir a principios de junio, cuando las anomalías de temperatura en relación con el nivel preindustrial de 1850-1900 alcanzaron 1,5°C durante varios días seguidos. Aunque no era la primera vez que las anomalías diarias alcanzaban este nivel, esto nunca antes había sucedido en esta época del año. Para el resto de 2023, las anomalías de temperatura superiores a 1,5 °C se convirtieron en algo habitual, hasta el punto de que cerca del 50% de los días en 2023 estuvieron a más de 1,5°C por encima del nivel de 1850-1900. Esto no significa que hayamos superado los límites marcados por el Acuerdo de París (como se refieren a períodos de al menos 20 años en los que se supera esta anomalía de temperatura media) pero sienta un precedente nefasto, dijo.